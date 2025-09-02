onedio
Hem Karnın Doysun Hem Vicdanın Rahat Olsun: Düşük Kalorili 10 Öğle Yemeği Fikri

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
02.09.2025 - 20:01

Gün ortasında gelen açlık krizine ilaç gibi gelecek harika öğle yemeği fikirleri ile geldik! Böylece ne yesem diye düşünmeden, hem lezzetli hem de sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. 🍆🥑🥦

1. Yoğurtlu Sebze Bowl

Öğle arasında vicdanınız bir an bile sızlamasın istiyorsanız sizi düşük kalorili yoğurtlu sebzeli bowlların yanına alalım. Çünkü taze sebzelerle hazırlanmış olan bu lezzetli tabak midenizi asla yormaz ve gün boyu sizi tok tutar. Ayrıca oldukça lezzetlidir. Yoğurtla hazırlanan bir yemeğin kötü olma ihtimali zaten imkansıza yakın...

2. Fit Lavaş Dürüm

Sağlıklı beslenmeye özen gösteren ama seçenekler konusunda kafası karışanlar için birebir menü... Üstelik bu diğer sağlıklı yemeklere nazaran çok daha karın doyurucudur. Tam buğday lavaşın içine bol yeşillik, ızgara tavuk, haşlanmış sebzeler ya da az yağlı peynirle hazırlanan bu dürüm öğle yemeklerinizin favorisi olacak.

3. Yoğurtlu Kabak Mücver

Geleneksel ama vazgeçemeyeceğimiz lezzetlerden biri de kabak mücver. Kızartmadan da çok lezzetli bir şekilde Airfryer'da mücverlerinizi pişirebilirsiniz. Düşük kalorili olmasına rağmen oldukça doyurucu ve lezzetlidir de.

4. Zeytinyağlı Taze Fasulye

Türk mutfağı deyine akla onun isminin gelmemesi imkansız!  Bol domates ve soğanla yavaşça pişen bu sebze yemeği en lezzetli zeytinyağlılarından biri. Özellikle öğle yemeklerinde ağır seçeneklerden hızla kaçıyorsanız bu yemek tam ağzınıza layık!

5. Sebzeli Balık

Balık yemek, kendinize yapabileceğiniz en güzel iyiliklerden bir tanesi. Lezzetinin yanında vücuda da inanılmaz faydaları var.  Düşük kalorili olması sayesinde günün geri kalanında da enerji seviyenizi yüksek tutar. Yanına harika bir yeşillik salatası ile tadına doyum olmaz.

6. Mercimek Çorbası

Lif ve protein açısından zengin olan bu çorba, sindirim için oldukça faydalıdır. Genellikle kışın şifa çorbası olarak bilinse de, yaz-kış demeden afiyetle içilebilecek lezzettedir. Gün ortasında hem karnım doysun, hem de yemekten zevk alayım diyorsanız müthiş bir seçim. Dikkat edin, mercimek çorbası yanında çok ekmek yedirir!

7. Sebzeli Bulgur Pilavı

İçinde ne ararsanız bulabileceğiniz müthiş bir öğle yemeği dostu ile devam edelim. Taze taze doğranmış mevsim sebzeleri, biraz zeytinyağı ve tabii ki bulgurun o doyurucu tadı. Bu malzemeler birleşince işte ortaya bu lezzet bombası çıkıyor. Üstelik yapımı da çok pratik.

8. Yoğurtlu Semizotu Salatası

Bu salatayı yerken aynı zamanda içinize bir ferahlık da getirecek. Semizotunun tazeliği, yoğurdun serinletici yanı ve sarımsağın hafif aroması bir araya gelince karşı koyamayacağınız kadar lezzetli bir salata ortaya çıkıyor. Sağlıklı beslenmek için bu öğle yemeği fikrini de bir kenara not edin!

9. Kısır

Kısırdan öğle yemeği nasıl olur, diye düşünmeyin. Sağlıklı bir şekilde hazırladıktan sonra her öğlen yemek isteyeceğiniz lezzetlerden bir tanesidir. Püf noktası, az miktarda zeytinyağı ile hazırlamak. Özellikle dışarıda çalışanlar için hızlıca hazırlanabilecek, taşınabilir ve sağlıklı bir alternatif.

10. Yeşil Mercimek Salatası

Off, görsele bakınca bile insanın resmen ağzı sulanıyor! Haşlanmış yeşil mercimeğin taptaze domates, maydanoz, soğan ve limonlu zeytinyağı sosuyla birleşmesi ile bu harika lezzet ortaya çıkıyor. Öğle yemeğinde yerken resmen hiç bitmesin isteyeceksiniz.

