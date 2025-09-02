Hem Karnın Doysun Hem Vicdanın Rahat Olsun: Düşük Kalorili 10 Öğle Yemeği Fikri
Gün ortasında gelen açlık krizine ilaç gibi gelecek harika öğle yemeği fikirleri ile geldik! Böylece ne yesem diye düşünmeden, hem lezzetli hem de sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. 🍆🥑🥦
1. Yoğurtlu Sebze Bowl
2. Fit Lavaş Dürüm
3. Yoğurtlu Kabak Mücver
4. Zeytinyağlı Taze Fasulye
5. Sebzeli Balık
6. Mercimek Çorbası
7. Sebzeli Bulgur Pilavı
8. Yoğurtlu Semizotu Salatası
9. Kısır
10. Yeşil Mercimek Salatası
