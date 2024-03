Ortalık Sons of The Forest ile kasıp kavruluyor ancak serinin ilk oyununu da yabana atmak olmaz. Bir efsaneyi başlatan ve günümüzde bile çok iyi bir konumda duran The Forest, oynaması oldukça zevkli ve özellikle kalabalık arkadaş gruplarıyla daha bir eğlenceli oluyor.