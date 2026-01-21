Hayatı Pratik Yaşayanların Kullandığı 10 Alışkanlık
Hayatın karmaşasında boğulmak yerine, her şeyi minimum efor, maksimum verim prensibiyle çözen o arkadaşı bilirsin. Hani her zaman planlı görünen ama aslında sadece işin kolayını bulanlar...
İşte hayatı adeta 'hackleyerek' yaşayan, pratik zekasıyla hayran bırakan insanların asla vazgeçmediği 10 altın alışkanlık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Akşamdan hazırlık yapma işini bir ritüel haline getirirler.
2. İki dakika kuralını hayatlarının merkezine koyarlar.
3. Akıllı teknolojilere yatırım yapmak.
4. Hayır demenin aslında kendine "evet" demek olduğunu bilirler.
5. Evdeki ve masadaki fazlalıklardan kurtulmakta çok hızlıdırlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Alışverişe gitmeden önce mutlaka ne alacaklarını listeleyerek çıkarlar.
7. Sosyal medyada geçirdikleri süreyi bilinçli bir şekilde kısıtlarlar.
8. Bir işe başlamadan önce o işin en basit yolunu düşünürler.
9. Günlük planlarını kafalarında değil, bir kağıt veya uygulamada tutarlar.
10. Kıyafet seçiminde kendilerine bir üniforma veya tarz belirlerler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bekleme sürelerini ve boşlukları küçük işlerle değerlendirirler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın