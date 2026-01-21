onedio
Hayatı Pratik Yaşayanların Kullandığı 10 Alışkanlık

Ecem Bekar
21.01.2026 - 15:01

Hayatın karmaşasında boğulmak yerine, her şeyi minimum efor, maksimum verim prensibiyle çözen o arkadaşı bilirsin. Hani her zaman planlı görünen ama aslında sadece işin kolayını bulanlar...

İşte hayatı adeta 'hackleyerek' yaşayan, pratik zekasıyla hayran bırakan insanların asla vazgeçmediği 10 altın alışkanlık!

1. Akşamdan hazırlık yapma işini bir ritüel haline getirirler.

Sabah uyandığında 'Bugün ne giyeceğim?' diye düşünmek, güne 1-0 geride başlamak. Pratik insanlar, kıyafetlerini ve çantalarını bir gece önceden hazırlayarak sabahki karar verme mekanizmasını devre dışı bırakırlar. Bu sayede o kıymetli sabah enerjilerini gereksiz detaylara değil, asıl yapmaları gereken işlere harcarlar.

2. İki dakika kuralını hayatlarının merkezine koyarlar.

Eğer bir iş iki dakikadan az sürecekse, onu asla ertelemez ve o an yapıp bitirirler. Bir e-postaya cevap vermek, bulaşığı makineye atmak veya bir faturayı ödemek gibi küçük işler biriktiğinde devasa bir yük oluşturur. Bu kural sayesinde zihinlerindeki yapılacaklar listesi hiçbir zaman kabarmaz ve boğucu hale gelmez. Küçük adımların, büyük bir kaosun önüne geçtiğini çok iyi bilirler.

3. Akıllı teknolojilere yatırım yapmak.

Pratik insanların en büyük sırrı, kendileri çalışırken evin de kendi kendine temizlenmesidir. Mesela bir Bosch robot süpürge edinmek, temizlik mesaisini hayatınızdan tamamen çıkarır. Siz kahvenizi içerken veya dışarıda işlerinizi hallederken o köşe bucak süpürür; size de sadece tertemiz evin tadını çıkarmak kalır.

4. Hayır demenin aslında kendine "evet" demek olduğunu bilirler.

Her davete gitmek veya her isteği kabul etmek, bir süre sonra duygusal bir tükenmişliğe yol açar. Pratik yaşayanlar, kendi sınırlarını çizer ve enerjilerini tüketecek gereksiz aktivitelere kibarca 'hayır' derler. Bu, bencilce bir tavır değil, aksine kendi zamanına ve ruh sağlığına duyulan derin bir saygı.

5. Evdeki ve masadaki fazlalıklardan kurtulmakta çok hızlıdırlar.

Kullanılmayan her eşya, aslında bakılması ve temizlenmesi gereken birer yük. Bu kişiler, evlerinde veya çalışma alanlarında sadece işlevsel olan ve onlara mutluluk veren eşyaları tutarlar. Minimalist bir yaklaşım sergileyerek hem temizlik süresini kısaltırlar hem de aradıkları her şeyi anında bulurlar.

6. Alışverişe gitmeden önce mutlaka ne alacaklarını listeleyerek çıkarlar.

Markette reyonlar arasında boş boş dolaşmak hem zaman hem de bütçe düşmanıdır. Pratik insanlar, mutfaktaki eksiklerini önceden belirler ve sadece listeye sadık kalarak alışverişlerini tamamlarlar. Bu sayede gereksiz harcamalardan kaçınırlar ve eve döndüklerinde 'Bunu neden aldım ki?' demezler.

7. Sosyal medyada geçirdikleri süreyi bilinçli bir şekilde kısıtlarlar.

Başkalarının hayatlarını izleyerek saatler harcamak, insanın kendi hayatındaki pratikliği baltalayan en büyük etken olabilir. Bu kişiler, telefonlarındaki bildirimleri kapatır veya belirli saatlerde ekranla aralarına mesafe koyarlar. Dijital dünyanın gürültüsünden uzaklaştıklarında, hobilerine ve sevdiklerine ayıracak çok daha fazla vakitleri kalır.

8. Bir işe başlamadan önce o işin en basit yolunu düşünürler.

Her sorunun en karmaşık çözümü genellikle ilk akla gelendir ama onlar en kolayı ararlar. Pratik yaşayanlar, 'Bunu daha az enerjiyle nasıl halledebilirim?' sorusunu kendilerine sık sık sorarlar. Teknolojiyi ve araç gereçleri işlerini kolaylaştırmak için bir kaldıraç gibi kullanmayı severler.

9. Günlük planlarını kafalarında değil, bir kağıt veya uygulamada tutarlar.

İnsan beyni fikir üretmek için harikadır ama her şeyi hatırlamak konusunda bazen bizi yarı yolda bırakabilir. Pratik insanlar, randevularını ve görevlerini mutlaka bir yere not ederek zihinlerini sürekli meşgul olmaktan kurtarırlar. Yazıya dökülen her iş, zihinde boş yer açar ve odaklanma kapasitesini artırır.

10. Kıyafet seçiminde kendilerine bir üniforma veya tarz belirlerler.

Her gün farklı bir moda ikonu gibi görünmeye çalışmak bazen yorucu ve vakit alıcı olabilir. Bu kişiler, kendilerine yakışan ve birbiriyle kolayca kombinlenebilen temel parçalardan oluşan bir dolap kurarlar. Sabah dolabın kapağını açtıklarında ne giyeceklerini saniyeler içinde bilirler ve her zaman şık görünürler.

11. Bekleme sürelerini ve boşlukları küçük işlerle değerlendirirler.

Sırada beklerken, otobüste giderken veya bir toplantının başlamasını beklerken telefonla oynamak yerine verimli olurlar. Kitap okurlar, günlerini planlarlar veya bekleyen kısa mesajlarına hızlıca dönüş yaparlar. Bu küçük zaman dilimlerini doğru kullanmak, gün sonunda vaktim yok bahanesini ortadan kaldırır.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
