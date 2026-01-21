Hayatı Pratik Yaşayanların Kullandığı 10 Alışkanlık

Eğer bir iş iki dakikadan az sürecekse, onu asla ertelemez ve o an yapıp bitirirler. Bir e-postaya cevap vermek, bulaşığı makineye atmak veya bir faturayı ödemek gibi küçük işler biriktiğinde devasa bir yük oluşturur. Bu kural sayesinde zihinlerindeki yapılacaklar listesi hiçbir zaman kabarmaz ve boğucu hale gelmez. Küçük adımların, büyük bir kaosun önüne geçtiğini çok iyi bilirler.