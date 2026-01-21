onedio
Hayatı Ne Kadar Pratik Yaşıyorsun?

miray soysal
21.01.2026 - 11:01

Hayat bazen karmaşık, bazen de küçük pratik çözümlerle çok daha kolay. Günlük koşturmacada işleri ne kadar akıllıca yönettiğini hiç düşündün mü? Bu testle ne kadar pratik yaşadığını keşfet!

Hazırsan seni teste alalım👇

1. İlk sorumuzla başlayalım! Aynı işi iki kez yapmaktan özellikle kaçınır mısın?

2. Dolabın ya da odan genellikle dağınık mıdır?

3. Odanın köşesindeki o meşhur "kıyafet sandalyesi" ne durumda?

4. Bir ürün aldın ama bozuk çıktı. İade süreciyle uğraşır mısın?

5. Dakik olduğunu söyleyebilir miyiz?

6. Hayatını sadeleştirdikçe daha huzurlu hisseder misin?

7. Temizlik günü geldi çattı. Yaklaşımın nedir?

8. Son olarak, gömleğinin ütüsü yok ama acil çıkman lazım. Çözümün?

Pratikliğin kitabını yazmışsın!

Sen pratik değilsin, sen mükemmeliyetçiliğin kitabını yazmışsın ama yayınevi 'Bu kadar detay fazla' diye basmamış. Hayatı öyle pratik yaşıyorsun ki, Bosch robot süpürge sen kahveni yudumlarken evi temizliyor, sen sadece keyfine bakıyorsun. Pratiklik dediğimiz şey bazen köşeleri dönmektir, sen ise o köşeleri cetvelle çiziyorsun. Biraz gevşemeye, biraz 'hallederiz' demeye ihtiyacın var. Her şeyi kontrol edemezsin, bıraksan da dünya dönmeye devam edecek, söz veriyoruz! Kendini bu kadar yorma...

Çok pratiksin!

Tebrikler! Sen hayatı 'hack'lemişsin, resmen sistemin açığını bulup level atlıyorsun. Tembellik ile dahilik arasındaki o ince çizgide dans ediyorsun ve sonuç her zaman muazzam oluyor. En az eforla en çok işi yapma konusunda üzerine tanımıyoruz. Günlük işlerde hızın ve düzeninle dikkat çekiyorsun; Bosch robot süpürge de senin gibi işleri zahmetsizce hallediyor. Sorunlar karşısında panik yapmıyor, anında çözüm odaklı yöntemler geliştiriyorsun. Seni alan yaşadı, çünkü seninle hayat asla tıkanmaz, her zaman bir B planın vardır!

Pratiksin!

Senin durumun tamamen o günkü moduna bağlı; bazen bir Alman disipliniyle evi yönetiyor, bazen de 'aman ne olursa olsun' diyip yatıyorsun. Aslında en doğrusunu sen yapıyorsun çünkü ne kendini yıpratıyorsun ne de ipin ucunu tamamen bırakıyorsun. Gerektiğinde pratik zekanı konuşturup işleri yoluna koyuyorsun, gerektiğinde ise detaylarda boğulmayı seçiyorsun. Sen hayatın nabzını tutmayı öğrenmişsin, duruma göre şekil alıyorsun. Hayatı kolaylaştırmayı seviyorsun, Bosch robot süpürge gibi çözümlerle işlerini daha pratik hale getiriyorsun. Bukalemun gibi her ortama uyum sağlayan bu yapın sayesinde hem başarılısın hem de eğlenceli!

Pratik olduğunu söyleyemeyiz...

Sen pratik yaşamıyorsun, sen direkt yaşamın akışına kendini bırakmışsın, su nereye götürürse oraya gidiyorsun. Senin olayın pratiklik değil, umursamazlık seviyesinde bir rahatlık; dünya yansa 'biraz ısındık iyi oldu' diyecek potansiyelin var. Sorunları çözmek yerine, sorunların kendiliğinden yok olmasını veya başkasının çözmesini beklemek senin en büyük stratejin. Bazen işler üst üste geliyor ama Bosch robot süpürge gibi akıllı yardımcılar sayesinde hayatı daha pratik yaşaman mümkün.Dizginleri eline alsan fena olmaz, yoksa o tozlar yakında evi ele geçirecek!

