Hayatı Ne Kadar Pratik Yaşıyorsun?
Hayat bazen karmaşık, bazen de küçük pratik çözümlerle çok daha kolay. Günlük koşturmacada işleri ne kadar akıllıca yönettiğini hiç düşündün mü? Bu testle ne kadar pratik yaşadığını keşfet!
Hazırsan seni teste alalım👇
1. İlk sorumuzla başlayalım! Aynı işi iki kez yapmaktan özellikle kaçınır mısın?
2. Dolabın ya da odan genellikle dağınık mıdır?
3. Odanın köşesindeki o meşhur "kıyafet sandalyesi" ne durumda?
4. Bir ürün aldın ama bozuk çıktı. İade süreciyle uğraşır mısın?
5. Dakik olduğunu söyleyebilir miyiz?
6. Hayatını sadeleştirdikçe daha huzurlu hisseder misin?
7. Temizlik günü geldi çattı. Yaklaşımın nedir?
8. Son olarak, gömleğinin ütüsü yok ama acil çıkman lazım. Çözümün?
Pratikliğin kitabını yazmışsın!
Çok pratiksin!
Pratiksin!
Pratik olduğunu söyleyemeyiz...
