Hayata Kırgın mısın?

Belki de düşündüğün gibi değil, belki de içindeki o öfke ve kırgınlık, sadece anlık bir duygudan ibaret. Evet, belki bir zamanlar seni hayal kırıklığına uğratan, seni terk eden ya da seni anlamayan insanlar oldu. Ama senin kırgınlığın, aslında onlara değil, daha çok kendine dair. Hayat sana zor anlar, kayıplar, belki de haksızlıklar sundu. Ama sen, her defasında ayakta kaldın. Belki biraz yoruldun, ama kırgınlık, senin ruhuna pek de uymayan bir haldi. Sen aslında hayata kırgın değilsin, çünkü her yaşadığın zorluk sana bir şey öğretti. Her düşüş, seni biraz daha güçlü kıldı. Zamanla fark ettin ki, hayatta neyin değerli olduğunu, hangi insanın kalıcı olduğunu, ve en önemlisi, kendi içindeki gücü nasıl bulacağını öğreniyorsun. Kırgınlıklar geçici, ama sana kattıkları kalıcı. Belki de hayatın sana olan zorlayıcı yanları, seni bir arayışa itti, seni içsel bir yolculuğa çıkardı. Ve her adımda daha da büyüdün. Evet, belki bazen umutsuz hissettin, bazen dünyanın sana ne kadar adaletsiz olduğunu düşündün. Ama senin ruhunda bir kırgınlık yok. Çünkü sen, her zaman tekrar ayağa kalkmayı bildin. Her seferinde, o zorlu zamanları geride bırakıp, yeniden umutla bakmayı başardın. Hayat sana ne verirse versin, sen hep bir yolunu buldun. O yüzden hayata kırgın değilsin; aslında her şeye rağmen ona karşı hâlâ bir minnettarlık hissediyorsun. Çünkü biliyorsun, her acı, her kayıp, seni daha iyi bir insan yaptı.