Hayata Kırgın mısın?
Hayata Kırgın mısın?
Hayatın sana zor geldiği anlar mı yaşıyorsun? Belki de hayata karşı biraz kırgın, belki de biraz yorgun hissediyorsun. Her ne kadar hayat bazen bizi zorlasa da, unutma ki her zorluğun sonunda bir rahatlama vardır. Bu zorluklarla başa çıkmak için bazen biraz mola vermek, bazen de hayata yeni bir bakış açısıyla bakmak gerekiyor.
Hayata Kırgın mısın?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatta başına gelen haksızlıklarla ilgili ne düşünüyorsun?
4. İnsanlar seni anlayıp dinliyor mu?
5. Bir planın bozulduğunda nasıl hissediyorsun?
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6. İnsanlarla olan ilişkilerinde en çok neyi hissediyorsun?
7. Hayatındaki değişimlere nasıl tepki veriyorsun?
8. Son olarak hayatından memnun musun?
Sen hayata kırgınsın!
Sen hayata kırgın değilsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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