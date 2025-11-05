onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hat Holding Kimin, Ne İş Yapar? Hat Holding’e Neden Kayyum Atandı?

Hat Holding Kimin, Ne İş Yapar? Hat Holding’e Neden Kayyum Atandı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 12:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hat Holding AŞ’nin mal varlıklarına el konuldu ve şirkete kayyum atandı. Kararın ardından şirketin sahibi, faaliyet alanları ve ortaklık yapısı araştırılmaya başlandı. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimi devralırken, kamuoyunda 'Hat Holding kimin?' sorusu en çok merak edilen konu haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hat Holding Kimin?

Hat Holding Kimin?

Hat Holding’in ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve resmi şirket kayıtları üzerinden inceleniyor. Ancak soruşturma kapsamında şirketin mal varlıklarına el konulmasıyla birlikte mevcut yönetim TMSF kontrolüne geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Hat Holding ve Investco Holding’in mali tablolarında manipülasyon yapıldığı, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerinin yönlendirildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.

Hakimlik kararı doğrultusunda, mali kayıtların korunması ve yatırımcı güvenliğinin sağlanması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak görevlendirildi. Bu süreçte şirketin sahiplik yapısına dair incelemelerin sürdüğü, resmi açıklamaların ilerleyen günlerde netleşeceği bildirildi.

Hat Holding Ne İş Yapar?

Hat Holding Ne İş Yapar?

Hat Holding, ticari faaliyetlerini Hat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi üzerinden yürütüyor. Şirketin geçmiş dönemlerde yatırım, ithalat, ihracat ve çeşitli finansal işlemlerle faaliyet gösterdiği biliniyor. Ancak son dönemde Borsa İstanbul’daki bazı işlemlerle gündeme gelmişti.

Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve mali manipülasyon iddialarıyla birlikte şirketin faaliyet alanları da inceleme altına alındı.

Hat Holding’e Neden Kayyum Atandı?

Hat Holding’e Neden Kayyum Atandı?

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Hat Holding AŞ ve Investco Holding AŞ’nin tüm mal varlıklarına el konuldu. Karar, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alındı.

Savcılık, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, piyasa hareketlerini asılsız açıklamalarla etkiledikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasını soruşturuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın