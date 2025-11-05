Hat Holding Kimin, Ne İş Yapar? Hat Holding’e Neden Kayyum Atandı?

Hat Holding’in ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve resmi şirket kayıtları üzerinden inceleniyor. Ancak soruşturma kapsamında şirketin mal varlıklarına el konulmasıyla birlikte mevcut yönetim TMSF kontrolüne geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Hat Holding ve Investco Holding’in mali tablolarında manipülasyon yapıldığı, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerinin yönlendirildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.

Hakimlik kararı doğrultusunda, mali kayıtların korunması ve yatırımcı güvenliğinin sağlanması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak görevlendirildi. Bu süreçte şirketin sahiplik yapısına dair incelemelerin sürdüğü, resmi açıklamaların ilerleyen günlerde netleşeceği bildirildi.