Hasçelikler and the City Buse Bayraktar Kimdir? Elifnaz Gören Instagram Hesabı Ne?
Hasçelikler and the City Buse Bayraktar Kimdir? Elifnaz Gören Instagram Hesabı Ne?
YouTube üzerinden yayınlanan Hasçelikler and the City dizisi kısa sürede inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etti. Sosyal medyada da beğeni toplayan dizi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla viral oldu. İzlenmeleri hızla artan Hasçelikler and the City dizisinde 'Buse Bayraktar' karakterine hayat veren Elifnaz Öngören hakkında araştırmalar başladı.
Peki, Elifnaz Öngören kimdir? Hasçelikler Buse kimdir?
İşte tüm detaylar...
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Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden Sude Belkıs ve arkadaşlarının kamera karşısına geçtiği Hasçelikler and the City dizisi YouTube'da milyon izlenmelere ulaştı.
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Hasçelikler and the City Buse Bayraktar Kimdir?
Elifnaz Gören Kimdir? Elifnaz Gören Instagram Hesabı Ne?
Buse Bayraktar'ın Instagram Hesabı Nedir?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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