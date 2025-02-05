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Hasçelikler and the City Buse Bayraktar Kimdir? Elifnaz Gören Instagram Hesabı Ne?

Hasçelikler and the City Buse Bayraktar Kimdir? Elifnaz Gören Instagram Hesabı Ne?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.02.2025 - 18:48

YouTube üzerinden yayınlanan Hasçelikler and the City dizisi kısa sürede inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etti. Sosyal medyada da beğeni toplayan dizi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla viral oldu. İzlenmeleri hızla artan Hasçelikler and the City dizisinde 'Buse Bayraktar' karakterine hayat veren Elifnaz Öngören hakkında araştırmalar başladı. 

Peki, Elifnaz Öngören kimdir? Hasçelikler Buse kimdir?

İşte tüm detaylar...

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Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden Sude Belkıs ve arkadaşlarının kamera karşısına geçtiği Hasçelikler and the City dizisi YouTube'da milyon izlenmelere ulaştı.

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden Sude Belkıs ve arkadaşlarının kamera karşısına geçtiği Hasçelikler and the City dizisi YouTube'da milyon izlenmelere ulaştı.

Fenomen haline gelen dizideki en dikkat çeken isimlerden biri de Buse oldu. Peki, Buse Bayraktar kimdir?

Hasçelikler and the City Buse Bayraktar Kimdir?

Hasçelikler and the City Buse Bayraktar Kimdir?

Buse Bayraktar, Nesly'nin kuzenidir, yani halasının kızıdır. Kendisi KPSS'yle atanamayan bir İngilizce öğretmenidir. En büyük hayali lise aşkı olduğu sevgilisi Uğur'la evlenmektir. 

İstanbul'da Fatoş ve Nesly'le yaşıyor. 

İlk 6 bölüm sinsi bir kuzen olarak gösterilen Buse'nin 7. bölümde hayatının detaylarına iniliyor ve toplum baskısı altında ezildiği gösteriliyor.

Elifnaz Gören Kimdir? Elifnaz Gören Instagram Hesabı Ne?

Elifnaz Gören Kimdir? Elifnaz Gören Instagram Hesabı Ne?

Elifnaz Gören, Belkıs Tv'nin formatlarından olan 'Saçma Hikayeler Kuşağı' ile karşımıza çıkmıştı. 

Buse Bayrakrar karakterine Sude Belkıs'ın arkadaşı Elifnaz Gören hayat veriyor. 

Elifnaz Gören'in Instagram hesabı: @elifnazongoren

Buse Bayraktar'ın Instagram Hesabı Nedir?

Buse Bayraktar'ın Instagram Hesabı Nedir?

Buse Bayraktar adına kurulan Instagram hesabı ise @buse_byrktr_99

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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