Sude Belkıs Kimdir? Hasçelikler and the city Neslihan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
Sude Belkıs Kimdir? Hasçelikler and the city Neslihan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
YouTube üzerinden yayınlanan Hasçelikler and the City dizisi büyük beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Dizide yer alan kurgu karakterler, izleyenlerin hayatından izler taşıyor. Dizi izlenmeleri arttıkça rol alan oyuncular da merak edilmeye başlandı. Dizide Neslihan karakterine hayat veren Sude Belkıs araştırılmaya başlandı.
'Sude Belkıs kimdir? Sude Belkıs kaç yaşında ve nereli? Hasçelikler and the City Neslihan kimdir?' sorularına gelin birlikte yanıt arayalım.
İşte, detaylar...
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Sude Belkıs Kimdir? Sude Belkıs Kaç Yaşında ve Nereli?
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Sude Belkıs Kariyeri
Hasçelikler and the City Neslihan Kimdir?
Sude Belkıs Instagram Hesabı
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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