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Sude Belkıs Kimdir? Hasçelikler and the city Neslihan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Sude Belkıs Kimdir? Hasçelikler and the city Neslihan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2025 - 15:27

YouTube üzerinden yayınlanan Hasçelikler and the City dizisi büyük beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Dizide yer alan kurgu karakterler, izleyenlerin hayatından izler taşıyor. Dizi izlenmeleri arttıkça rol alan oyuncular da merak edilmeye başlandı. Dizide Neslihan karakterine hayat veren Sude Belkıs araştırılmaya başlandı.

'Sude Belkıs kimdir? Sude Belkıs kaç yaşında ve nereli? Hasçelikler and the City Neslihan kimdir?' sorularına gelin birlikte yanıt arayalım.

İşte, detaylar...

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Sude Belkıs Kimdir? Sude Belkıs Kaç Yaşında ve Nereli?

Sude Belkıs Kimdir? Sude Belkıs Kaç Yaşında ve Nereli?

Sude Belkıs Akgün, Twitch ve YouTube gibi platformlarda içerik üreticisi. 1994’te dünyaya gelen Sude Belkıs, İstanbul'da yaşıyor.

Sude Belkıs Kariyeri

Sude Belkıs Kariyeri

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Oruç Reis Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra stanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümünü de 2016'da mezun oldu. 

2020'de Yasin Arıbuğa ile birlikte Afterwork adında dijital sanatla ilgilenen ve ‘disiplinlerarası yaratıcı stüdyo’ olarak tanımladıkları bir ajans kurdu.

Aynı zamanda pandemiyle birlikte Belkıs TV'yi kurdu.

Hayatına içerik üreticisi olarak devam ediyor.

Hasçelikler and the City Neslihan Kimdir?

Hasçelikler and the City Neslihan Kimdir?

Hasçelikler and the City Neslihan Hasçelik, Sude Belkıs'ın yarattığı bir karakter. Dizide 22 yaşında olan karakter, Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimi bölümünde okuyor.

Sude Belkıs Instagram Hesabı

Sude Belkıs Instagram Hesabı

Sude Belkıs'ın Instagram'da 170 Bin takipçisi bulunuyor. Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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