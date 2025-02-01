Tuncay Özkan Kimdir? CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
Tuncay Özkan Kimdir? CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a soruşturma başlatıldı. Özkan'ın Sözcü TV'deki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın kapsamı ve nedeni ise vatandaşlar tarafından merak edildi. Tuncay Özkan'ın siyasi kimliği ve bugüne kadar görev aldığı süreçler de araştırılmaya başlandı. Peki, Tuncay Özkan kimdir? Tuncay Özkan hakkında neden soruşturma başlatıldı, ne oldu?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuncay Özkan Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuncay Özkan'ın Gazetecilik Kariyeri
Tuncay Özkan'ın Siyasi Yaşamı
Tuncay Özkan Kitapları
Tuncay Özkan'a Hakkında Soruşturma mı Başlatıldı, Neden*
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın