Tuncay Özkan Kimdir? CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Tuncay Özkan, gazetecilik kariyerine 1981 yılında Ankara'daki Rüzgarlı Sokak'ta başladı. Daha sonra 1984'te Hürriyet grubu bünyesinde çıkartılan Hürgün gazetesinde göreve başladı. 1988'den itibaren Cumhuriyet gazetesinde görev alan Özkan, 1993 yılında Show TV'ye geçti. Burada Uğur Dündar'ın Arena programında Ankara temsilcisi olarak görev aldı. 1995 yılında ise Uğur Dündar'ın ekibiyle birlikte Kanal D'ye geçti.

2000 yılında Kanal D'nin genel yayın yönetmeni olan Tuncay Özkan 2002 yılında buradaki görevinden ayrıldı ve 2003'te yeniden Show TV'ye dönerek genel yayın yönetmenliği yaptı. Aynı yıllarda Çukurova Medya Grup Başkanı olarak da görev yapan Özkan, daha sonra 2004 ila 2016 yıllarında faaliyet gösteren Kanaltürk'ü kurdu. 2008 yılında Kanaltürk ve tüm yan kuruluşlarını Bugün gazetesinin de sahibi olan Koza Madencilik A.Ş.'nin sahibi Akın İpek'e sattı.

Tuncay Özkan, gazetecilik kariyeri boyunca Radikal, Milliyet ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.