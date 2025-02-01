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Tuncay Özkan Kimdir? CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Tuncay Özkan Kimdir? CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Tuncay Özkan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.02.2025 - 12:43

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a soruşturma başlatıldı. Özkan'ın Sözcü TV'deki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın kapsamı ve nedeni ise vatandaşlar tarafından merak edildi. Tuncay Özkan'ın siyasi kimliği ve bugüne kadar görev aldığı süreçler de araştırılmaya başlandı. Peki, Tuncay Özkan kimdir? Tuncay Özkan hakkında neden soruşturma başlatıldı, ne oldu? 

İşte, detaylar...

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Tuncay Özkan Kimdir?

Tuncay Özkan Kimdir?

Tuncay Özkan, 14 Ağustos 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Erzincan'a bağlı Kemaliyeli olan Özkan, eğitim hayatını Ankara'da tamamladı. Burada Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini ise aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı.

Tuncay Özkan'ın Gazetecilik Kariyeri

Tuncay Özkan'ın Gazetecilik Kariyeri

Tuncay Özkan, gazetecilik kariyerine 1981 yılında Ankara'daki Rüzgarlı Sokak'ta başladı. Daha sonra 1984'te Hürriyet grubu bünyesinde çıkartılan Hürgün gazetesinde göreve başladı. 1988'den itibaren Cumhuriyet gazetesinde görev alan Özkan, 1993 yılında Show TV'ye geçti. Burada Uğur Dündar'ın Arena programında Ankara temsilcisi olarak görev aldı. 1995 yılında ise Uğur Dündar'ın ekibiyle birlikte Kanal D'ye geçti. 

2000 yılında Kanal D'nin genel yayın yönetmeni olan Tuncay Özkan 2002 yılında buradaki görevinden ayrıldı ve 2003'te yeniden Show TV'ye dönerek genel yayın yönetmenliği yaptı. Aynı yıllarda Çukurova Medya Grup Başkanı olarak da görev yapan Özkan, daha sonra 2004 ila 2016 yıllarında faaliyet gösteren Kanaltürk'ü kurdu. 2008 yılında Kanaltürk ve tüm yan kuruluşlarını Bugün gazetesinin de sahibi olan Koza Madencilik A.Ş.'nin sahibi Akın İpek'e sattı. 

Tuncay Özkan, gazetecilik kariyeri boyunca Radikal, Milliyet ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Tuncay Özkan'ın Siyasi Yaşamı

Tuncay Özkan'ın Siyasi Yaşamı

Tuncay Özkan, 2007 yılında Biz Kaç Kişiyiz hareketi ile siyaset sahnesindeki yerini aldı. Haziran 20208'de kurulan Yeni Parti'nin genel başkanı oldu. 2011 genel seçimlerinde ise partinin İstanbul milletvekili adayı oldu, fakat seçilemedi.

2014 yılında CHP'ye katılan Tuncay Özkan, 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili olarak göreve başladı. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda partinin Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak seçildi. 

25, 26 ve 27. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçilen Tuncay Özkan 2023 seçimleri ile de CHP'den 28. Dönem İzmir Milletvekili olarak göreve geldi.

Tuncay Özkan Kitapları

Tuncay Özkan Kitapları

  • Ötekiler (Kasım 2013)

  • Anne Canım Hiç Acımadı (2012)

  • Hapiste Yatacak Olanlara Öğütler (Ekim 2011)

  • Zorbalığın Pençesinde

  • Bir Casusun İftiraları / Tuncay Güney Hakkında Her Şey (Eylül 2009)

  • Danıştay Cinayeti Cumhuriyet'e Saldırı (Mayıs 2009)

  • Yaraya Tuz Bastım 'Ermeni Soykırımı...' (Nisan 2007)

  • Abdullah Öcalan Neden Verildi? Nasıl Yakalandı? Ne Olacak? (Temmuz 2005)

  • CIA Kürtleri-Kürt Devletinin Gizli Tarihi (Mart 2004)

  • Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT’in Gizli Tarihi (Kasım 2003)

  • Bush ve Saddam'ın Gölgesinde Entrikalar Savaşı (Ocak 2003)

  • Operasyon (Şubat 2000)

  • Parsadan Hikayesi (Temmuz 1996)

  • Bir Gizli Servisin Tarihi (Aralık 1996)

  • Suikast Raporu 93/96 (Nisan 1996)

  • Öldürün O Gazeteciyi (Ağustos 1994)

  • Kıyamet Mahkemesi (Şubat 1993)

Tuncay Özkan'a Hakkında Soruşturma mı Başlatıldı, Neden*

Tuncay Özkan'a Hakkında Soruşturma mı Başlatıldı, Neden*

Tuncay Özkan, Sözcü TV'de yayınlanan Başkent Kulisleri programında cezaevinde olduğu döneme ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Fare zehiri ile zehirlendiğini iddia eden Özkan, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a tavsiyelerde bulundu.

Özkan'ın 'Bütün içtenliğimle hocaya (Özdağ'a) kuru soğan yememesini tavsiye ediyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum içinde veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan, kaynatmadan asla yemesin' ifadeleri nedeniyle; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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