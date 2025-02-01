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CHP Milletvekili Tuncay Özkan'a Soruşturma Başlatıldı

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'a Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 11:55

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sözcü TV’de yayınlanan ‘Başkent Kulisleri’ adlı programda cezaevinde olduğu dönem yemeklere katılan fare zehri ile zehirlendiğini iddia etmiş ve Ümit Özdağ’ı ne yiyip yememesi gerektiği konusunda ‘uyarmıştı.’ Özkan’ın “Cezaevinde siyasi suikast olabileceği söylemi’ üzerine soruşturma başlatıldı. 

Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dün yaptığı paylaşımda, Özkan’ın sözleri üzerine programa inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

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CHP’li Tuncay Özkan, Sözcü TV’de yayınlanan ‘Başkent Kulisleri’ isimli programda cezaevinde olduğu dönem fare zehiriyle zehirlendiğini iddia etmişti. Özkan, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a bir takım tavsiyelerde bulunmuştu.

CHP’li Tuncay Özkan, Sözcü TV’de yayınlanan ‘Başkent Kulisleri’ isimli programda cezaevinde olduğu dönem fare zehiriyle zehirlendiğini iddia etmişti. Özkan, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a bir takım tavsiyelerde bulunmuştu.

Özkan, Özdağ’a yönelik 'Bütün içtenliğimle hocaya (Özdağ'a) kuru soğan yememesini tavsiye ediyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum içinde veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan, kaynatmadan asla yemesin' ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu sözler nedeniyle Üst Kurul tarafından programa inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin, şunları demişti:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu sözler nedeniyle Üst Kurul tarafından programa inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin, şunları demişti:
twitter.com

'SZC TV ekranlarında yayınlanan “Başkent Kulisleri” adlı programda üzülerek şahit olduk ki Soğuk Savaş döneminden kalma bazı eski komplo iddiaları gündeme getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmeler ortadır. Hâl böyleyken Milletvekili Tuncay Özkan’ın cezaevlerimizi hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan’ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz. Toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef alan aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebilecek bu açıklamalar asla kabul edilemez. Söz konusu programla ilgili Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır.'

Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabı üzerinden Özkan'ın ifadelerine suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabı üzerinden Özkan'ın ifadelerine suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

 'Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza infaz kurumumuzda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemler, tamamen spekülasyona dayalı olup, ceza infaz sistemimize olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içermektedir. 

Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkûmların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır. Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanmakta, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutulmaktadır. Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir. Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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