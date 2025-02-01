CHP Milletvekili Tuncay Özkan'a Soruşturma Başlatıldı
CHP Milletvekili Tuncay Özkan'a Soruşturma Başlatıldı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sözcü TV’de yayınlanan ‘Başkent Kulisleri’ adlı programda cezaevinde olduğu dönem yemeklere katılan fare zehri ile zehirlendiğini iddia etmiş ve Ümit Özdağ’ı ne yiyip yememesi gerektiği konusunda ‘uyarmıştı.’ Özkan’ın “Cezaevinde siyasi suikast olabileceği söylemi’ üzerine soruşturma başlatıldı.
Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dün yaptığı paylaşımda, Özkan’ın sözleri üzerine programa inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
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CHP’li Tuncay Özkan, Sözcü TV’de yayınlanan ‘Başkent Kulisleri’ isimli programda cezaevinde olduğu dönem fare zehiriyle zehirlendiğini iddia etmişti. Özkan, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a bir takım tavsiyelerde bulunmuştu.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu sözler nedeniyle Üst Kurul tarafından programa inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin, şunları demişti:
Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabı üzerinden Özkan'ın ifadelerine suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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