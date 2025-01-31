RTÜK Ceza Yağdırdı: Halk TV, Sözcü TV, Tele 1, TV8 ve Netflix'e Cezalar

Now TV’ye Orta Sayfa programında, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili katılımcıların sorumluluğun Turizm Bakanlığında olduğuna ve siyasetin bu soruşturmaya müdahil olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” hükmünden yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.

SZC ve Tele 1 kanallarına da Kartalkaya’daki orman yangınıyla ilgili bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından korsan olarak tanımlanmasına dönük eleştiri nedeniyle “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” maddesinden yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.