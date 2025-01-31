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RTÜK Ceza Yağdırdı: Halk TV, Sözcü TV, Tele 1, TV8 ve Netflix'e Cezalar

RTÜK Ceza Yağdırdı: Halk TV, Sözcü TV, Tele 1, TV8 ve Netflix'e Cezalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 17:37

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üst kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan Halk TV, Sözcü TV, Now Tv, Tele 1, Flash Haber, TV8 ve dijital platform Netflix’e cezalar yağdı. Halk TV’ye gazeteci Barış Pehlivan’ın bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaynın yayınlanması nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi. 

Tele 1, Now TV ve Sözcü TV’ye Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasıyla ilgili yayınlarından dolayı üst sınırdan para cezası uygulandı. Öte yandan Sözcü TV’ye verilen bir başka ceza ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik yayında sarfedilen sözler gerekçe gösterilerek verildi.

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RTÜK, Sözcü TV, Flash Haber, NOW TV, Halk TV, Tele 1 ve dijital platform Netflix’e ceza yağdırdı. Halk TV’ye ‘bilirkişi’ cezası verildi.

RTÜK, Sözcü TV, Flash Haber, NOW TV, Halk TV, Tele 1 ve dijital platform Netflix’e ceza yağdırdı. Halk TV’ye ‘bilirkişi’ cezası verildi.

Söz konusu cezaları CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşcı, X hesabından paylaştı.

Gazeteci Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işaret ettiği bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınlanması nedeniyle kanala yüzde 3 idari para cezası verildi.

Gazeteci Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işaret ettiği bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınlanması nedeniyle kanala yüzde 3 idari para cezası verildi.
twitter.com

Oy çokluğuyla alınan karar, yasanın “özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılık” hükmüne dayandırıldı.

Halk TV programcısı Seda Selek’in yayında söylediği sözlerle bilirkişinin hedef alındığı değerlendirilmesi yapıldı.

İlhan Taşcı, paylaşımında şöyle dedi:

“Uzman raporu yasanın en ağır maddesi 8/1/b bendinden hazırlanmış ancak Üst Kurulda yapılan müzakerede ceza maddesi (ç) bendi olarak değiştirilmiştir.

Bu dosya öncesinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “gereği yapılacaktır” açıklaması nedeniyle ihsası reyde bulunduğundan müzakereye katılamayacağına ilişkin oylama talebimiz keyfi olarak işleme alınmadı ve Şahin açıkladığı gibi ceza yönünde oy kullandı.”

Sözcü TV, Tele 1 ve Now TV’te Kartalkaya’daki yangın faciasına dair ceza.

Sözcü TV, Tele 1 ve Now TV’te Kartalkaya’daki yangın faciasına dair ceza.

Now TV’ye Orta Sayfa programında, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili katılımcıların sorumluluğun Turizm Bakanlığında olduğuna ve siyasetin bu soruşturmaya müdahil olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” hükmünden yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi. 

SZC ve Tele 1 kanallarına da Kartalkaya’daki orman yangınıyla ilgili bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından korsan olarak tanımlanmasına dönük eleştiri nedeniyle  “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” maddesinden yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.

Fatih Portakal’a iftira cezası.

Fatih Portakal’a iftira cezası.

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın yayında söylediği “İktidara yakınsan hiçbir şey başına gelmez. İktidar aleyhinde konuşuyorsan, ister gazeteci ol ister siyasetçi ol, alınabilirsin. Senin başına her şey gelebilir. Tenhalarda bile öldürülebilirsin. Tenhalarda bile öldürülebilirsin” sözleri nedeniyle ceza verildi. 

'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmüne aykırılık nedeniyle ile üst sınırdan para cezası verildi.

Tele 1’de yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur’a yönelik sözler nedeniyle ceza.

Tele 1’de yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur’a yönelik sözler nedeniyle ceza.

RTÜK, sanatçı Ferdi Tayfur’a yönelik TELE 1 ekranlarında Musa Özuğurlu’nun “Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı' sözlerini ceza verdi. Program sunucusunun ifadeleri 'topluma malolmuş bir sanatçının ölüm haberinin ardından, sanatçı hakkında eleştiri sınırları ötesinde yorumlar' olarak değerlendirildi. 

TELE 1'e ' …kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünü ihlali gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verildi.

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Üst Kurul toplantısında TV8’de yayınlanan Survivor'a da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası uygulandı.

Üst Kurul toplantısında TV8’de yayınlanan Survivor'a da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası uygulandı.

Üst Kurul toplantısında NETFLIX’de yayınlanan “Teen Titans Go” adlı programı da değerlendirildi. Söz konusu programa "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olama." hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla üst sınırdan para cezası verilerek katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

Üst Kurul toplantısında NETFLIX’de yayınlanan “Teen Titans Go” adlı programı da değerlendirildi. Söz konusu programa "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olama." hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla üst sınırdan para cezası verilerek katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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