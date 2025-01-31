RTÜK Ceza Yağdırdı: Halk TV, Sözcü TV, Tele 1, TV8 ve Netflix'e Cezalar
RTÜK Ceza Yağdırdı: Halk TV, Sözcü TV, Tele 1, TV8 ve Netflix'e Cezalar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üst kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan Halk TV, Sözcü TV, Now Tv, Tele 1, Flash Haber, TV8 ve dijital platform Netflix’e cezalar yağdı. Halk TV’ye gazeteci Barış Pehlivan’ın bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaynın yayınlanması nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi.
Tele 1, Now TV ve Sözcü TV’ye Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasıyla ilgili yayınlarından dolayı üst sınırdan para cezası uygulandı. Öte yandan Sözcü TV’ye verilen bir başka ceza ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik yayında sarfedilen sözler gerekçe gösterilerek verildi.
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RTÜK, Sözcü TV, Flash Haber, NOW TV, Halk TV, Tele 1 ve dijital platform Netflix’e ceza yağdırdı. Halk TV’ye ‘bilirkişi’ cezası verildi.
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Gazeteci Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işaret ettiği bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınlanması nedeniyle kanala yüzde 3 idari para cezası verildi.
Sözcü TV, Tele 1 ve Now TV’te Kartalkaya’daki yangın faciasına dair ceza.
Fatih Portakal’a iftira cezası.
Tele 1’de yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur’a yönelik sözler nedeniyle ceza.
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Üst Kurul toplantısında TV8’de yayınlanan Survivor'a da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası uygulandı.
Üst Kurul toplantısında NETFLIX’de yayınlanan “Teen Titans Go” adlı programı da değerlendirildi. Söz konusu programa "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olama." hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla üst sınırdan para cezası verilerek katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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