AFAD Başkanı Kimdir? Ali Hamza Pehlivan Kimdir, Nereli?
AFAD Başkanı Kimdir? Ali Hamza Pehlivan Kimdir, Nereli?
Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Okay Memiş AFAD Başkanlığı görevinden alındı, Milli güvenlik Kurulu Genel Sekterliği'ne atandı. AFAD Başkanı olarak yeni bir isim göreve getirildi. Atama kararlarının ardından vatandaşlar AFAD Başkanı'nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Yeni AFAD Başkanı ise eski Mersin Valisi oldu.
Peki yeni AFAD Başkanı kimdir, Ali Hamza Pehlivan kimdir?
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AFAD Başkanı Kimdir?
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Ali Hamza Pehlivan Kimdir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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