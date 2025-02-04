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AFAD Başkanı Kimdir? Ali Hamza Pehlivan Kimdir, Nereli?

AFAD Başkanı Kimdir? Ali Hamza Pehlivan Kimdir, Nereli?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 10:03

Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Okay Memiş AFAD Başkanlığı görevinden alındı, Milli güvenlik Kurulu Genel Sekterliği'ne atandı. AFAD Başkanı olarak yeni bir isim göreve getirildi. Atama kararlarının ardından vatandaşlar AFAD Başkanı'nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Yeni AFAD Başkanı ise eski Mersin Valisi oldu.

Peki yeni AFAD Başkanı kimdir, Ali Hamza Pehlivan kimdir?

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AFAD Başkanı Kimdir?

AFAD Başkanı Kimdir?

Cumhurbaşkanlığı yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre AFAD Başkanı Okay Memiş'in görevi değiştirildi. AFAD Başkanı olarak eski Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan göreve geldi. 

Eski AFAD Başkanı Okay Memiş ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliği'ne atandı. Yeni AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'dır.

Ali Hamza Pehlivan Kimdir?

Ali Hamza Pehlivan Kimdir?

Ali Hamza Pehlivan, yeni AFAD Başkanıdır. Pehlivan, 1977 yılında Rize’nin Hemşin İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Hemşin’de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında başarı-onur belgesi alarak mezun oldu.

Ali Hamza Pehlivan, 1999 yılında kaymakam adaylığı sınavını kazandı. Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Ali Hamza Pehlivan Biyografisi

Ali Hamza Pehlivan Biyografisi

İlk olarak Artvin'de görev alan Pehlivan, daha sonra Mart-Eylül 2001 tarihleri arasında Samsun’un Ladik İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevi yaptı. 

2001-2002 yılları arasında ise İngiltere'ye giderek Exeter Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi masterını tamamladı. 

Nisan 2003 tarihinde Giresun-Doğankent Kaymakamı olarak atandı. Ekim 2003-Ekim 2006 tarihleri arasında Erzincan-Kemah Kaymakamı, 01 Kasım 2006-10.09.2008 tarihleri arasında Hakkari Vali Yardımcısı, 21.09.2008-12.03.2012 tarihleri arasında Piraziz Kaymakamı ve aynı zamanda Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ali Hamza Pehlivan Çalışma Hayatı

Ali Hamza Pehlivan Çalışma Hayatı

23.03.2012 - 25.07.2015 tarihleri arasında Göksun Kaymakamı ve 28.06.2015 - 30.06.2017 tarihleri arasında İznik Kaymakamı, 21.06.2017 - 29.07.2019 tarihleri arasında Bayburt Valisi, 17.07.2019 - 12.05.2022 tarihleri arasında Şırnak Valisi olarak görev yaptı.

Ali Hamza Pehlivan 12.05.2022 tarihinde Mersin Valisi olarak göreve başladı. 

03.02.2025 tarihinde ise AFAD Başkanı olarak atandı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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