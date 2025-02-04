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Icardi'nin Sevgilisi China Suarez Kimdir? China Suarez Yaşı ve Instagram Hesabı

Icardi'nin Sevgilisi China Suarez Kimdir? China Suarez Yaşı ve Instagram Hesabı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 11:31

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla magazin gündeminden eksik olmuyor. Icardi, eşi Wanda Naa ile olan çalkantılı ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Icardi, yeni aşkını resmen ilan etti. İstanbul'a gelen Icardi, sevgilisini de yanında getirdi. Çift, sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Icardi'nin sevgilisinin Instagram'da 7 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Peki Icardi'nin sevgilisi kimdir? China Suarez kimdir, kaç yaşında?

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Mauro Icardi'nin Sevgilisi Kim?

Mauro Icardi'nin Sevgilisi Kim?

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez'dir. 

Icardi ve China Suarez aşklarını ilan etti, sosyal medyada aşk dolu paylaşımlar yapmaya başladı. Son olarak ünlü çift, İstanbul'a gelerek keyifli vakit geçirdi.

China Suarez Kimdir, Kaç Yaşında?

China Suarez Kimdir, Kaç Yaşında?

China Suarez, Icardi'nin yeni sevgilisidir. China Suarez Buenos Aires'de dünyaya geldi. 1992 yılında doğan China Suarez, 2025 yılı itibariyle 33 yaşındadır. 

China Suarez, Arjantin'de oldukça popüler bir isimdir. Bugüne kadar pek çok yapımda rol almış ve ülkesinde sevilen bir isim olmuştuır.

China Suarez Çocukları

China Suarez Çocukları

China Suarez'in Rufina, Magnolia Vicuna adlı iki kızı ve Amancio adlı bir erkek çocuğu bulunuyor. Suarez, çocuklarıyla olan keyifli anılarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

China Suarez Mesleği Ne?

China Suarez Mesleği Ne?

China Suarez'in mesleği oyunculuk ve modelliktir. Suarez, küçük yaşta medya dünyasına adım attı. Öyle ki henüz lise yıllarında televizyonda çalıştığı için okulunda mobbinge maruz kaldığını açıklamıştır.

Suarez ilk olarak küçük yaşlarda katıldığı yarışmalarla dikkat çekmiş, ardından televizyon dizileri ve filmlerinde rol almaya başlamıştır. Arjantin'de ünlü olan isim, aynı zamanda modellik sektörüne de adım atmıştır.

China Suarez Filmleri ve TV Dizileri

China Suarez Filmleri ve TV Dizileri

China Suarez 2007 yılında, Arjantin’in popüler gençlik dizisi Casi Ángeles'da yer aldı. Bu dizi, Suárez’in geniş çapta bir hayran kitlesine ulaşmasını sağladı. Suarez daha sonra çeşitli diziler ve tiyatro oyunlarında sahne aldı.

China Suarez dizi ve filmleri:

  • Casi Ángeles (2007-2010) – TV Dizisi

  • El Secreto de Amor (2015) – TV Dizisi

  • Papeles en el viento (2015) – Film

  • Abzurdah (2015) – Film

  • El Hijo (2019) – Film

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China Suarez Instagram Hesabı

China Suarez Instagram Hesabı

China Suarez'in Instagram hesabında 7.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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