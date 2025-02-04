Icardi'nin Sevgilisi China Suarez Kimdir? China Suarez Yaşı ve Instagram Hesabı
Icardi'nin Sevgilisi China Suarez Kimdir? China Suarez Yaşı ve Instagram Hesabı
Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla magazin gündeminden eksik olmuyor. Icardi, eşi Wanda Naa ile olan çalkantılı ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Icardi, yeni aşkını resmen ilan etti. İstanbul'a gelen Icardi, sevgilisini de yanında getirdi. Çift, sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Icardi'nin sevgilisinin Instagram'da 7 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Peki Icardi'nin sevgilisi kimdir? China Suarez kimdir, kaç yaşında?
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Mauro Icardi'nin Sevgilisi Kim?
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China Suarez Kimdir, Kaç Yaşında?
China Suarez Çocukları
China Suarez Mesleği Ne?
China Suarez Filmleri ve TV Dizileri
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China Suarez Instagram Hesabı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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