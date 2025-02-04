Icardi'nin Sevgilisi China Suarez Kimdir? China Suarez Yaşı ve Instagram Hesabı

China Suarez'in mesleği oyunculuk ve modelliktir. Suarez, küçük yaşta medya dünyasına adım attı. Öyle ki henüz lise yıllarında televizyonda çalıştığı için okulunda mobbinge maruz kaldığını açıklamıştır.

Suarez ilk olarak küçük yaşlarda katıldığı yarışmalarla dikkat çekmiş, ardından televizyon dizileri ve filmlerinde rol almaya başlamıştır. Arjantin'de ünlü olan isim, aynı zamanda modellik sektörüne de adım atmıştır.