onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hasçelikler Fatoş Hasçelik Kimdir? DJ Fatoş Gerçek Adı Ne?

Hasçelikler Fatoş Hasçelik Kimdir? DJ Fatoş Gerçek Adı Ne?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2025 - 17:15

Hasçelikler and the City dizisindeki Fatoş Hasçelik karakteri, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri. Neslihan'ın ablası ve geceleri DJ Fatosh kimliğine bürünen Fatoş Hasçelik'i kim canlandırıyor, gerçek adı ne merak konusu oldu. İşte, Hasçelikler Fatoş hakkındaki tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hasçelikler and the City Fatoş Hasçelik kimdir?

Hasçelikler and the City Fatoş Hasçelik kimdir?

Sude Belkıs ve arkadaşlarının rol aldığı Hasçelikler and the City, YouTube'da milyonlarca kez izlendi. Fenomen haline gelen dizideki en dikkat çeken isimlerden biri Nesly'nin ablası Fatoş oldu. Peki, Fatoş Hasçelik kimdir?

Fatoş Hasçelik karakteri kimdir?

Fatoş Hasçelik karakteri kimdir?

Fatoş Hasçelik, Hasçelikler dizisinde Nesly'nin ablasıdır. Nesly'nin DGS dershanesi ücretini ödemek için geceleri DJ'lik yapıyor.

Fatoş Hasçelik kim canlandırıyor? DJ Fatoş gerçek adı ne? Fatoş Hasçelik Instagram hesabı

Fatoş Hasçelik kim canlandırıyor? DJ Fatoş gerçek adı ne? Fatoş Hasçelik Instagram hesabı

Fatoş Hasçelik karakterini Sude Belkıs'ın arkadaşı Nergis canlandırıyor. Moda Tasarım bölümünden mezun olan Nergis, diziyle beraber kendi markasını yaratıyor. 

Nergis'in Instagram hesabı: @nergiso

Fatoş Hasçelik adına kurulan Instagram hesabı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın