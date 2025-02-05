Hasçelikler Fatoş Hasçelik Kimdir? DJ Fatoş Gerçek Adı Ne?
Hasçelikler Fatoş Hasçelik Kimdir? DJ Fatoş Gerçek Adı Ne?
Hasçelikler and the City dizisindeki Fatoş Hasçelik karakteri, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri. Neslihan'ın ablası ve geceleri DJ Fatosh kimliğine bürünen Fatoş Hasçelik'i kim canlandırıyor, gerçek adı ne merak konusu oldu. İşte, Hasçelikler Fatoş hakkındaki tüm detaylar...
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Hasçelikler and the City Fatoş Hasçelik kimdir?
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Fatoş Hasçelik karakteri kimdir?
Fatoş Hasçelik kim canlandırıyor? DJ Fatoş gerçek adı ne? Fatoş Hasçelik Instagram hesabı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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