Harcama Alışkanlıklarına Göre Senin Finansal Profilin Ne?
Hayatımızdaki en küçük tercihler bile finansal kişiliğimizi ele veriyor! Kahveni dışarıda mı içersin, yoksa evde mi yaparsın? Alışveriş konusunda zamansız mısın yoksa indirim avcısı mısın? Bu testle birlikte harcama alışkanlıklarını buluyor ve finansal durumunu açığa çıkarıyoruz! Haydi başlayalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Yeni bir telefon modeli çıktığında ilk tepkin ne olur?
3. Aylık bütçeni nasıl planlarsın?
4. Arkadaşlarınla bir restorana gittin ve hesap biraz kabarık geldi. Ne yaparsın?
5. Peki, tatil planlamalarını nasıl yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Diyelim ki 5000 TL'lik bir indirim kuponun var, ne yaparsın?
7. Tamir, sağlık gibi bir acil durum harcaması ortaya çıktığında ilk tepkin ne olur?
8. Arkadaşlarınla birlikte alışverişe çıktığında ne yaparsın?
9. Son olarak, en çok ne için harcama yapıyorsun?
Sen, harcamaların konusunda stratejik davranıyorsun!
Biraz savurgan birisin!
Sen tasarrufun kitabını yazmışsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın