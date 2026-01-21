onedio
Harcama Alışkanlıklarına Göre Senin Finansal Profilin Ne?

İrem Coşkun
21.01.2026 - 17:01

Hayatımızdaki en küçük tercihler bile finansal kişiliğimizi ele veriyor! Kahveni dışarıda mı içersin, yoksa evde mi yaparsın? Alışveriş konusunda zamansız mısın yoksa indirim avcısı mısın? Bu testle birlikte harcama alışkanlıklarını buluyor ve finansal durumunu açığa çıkarıyoruz! Haydi başlayalım. 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Yeni bir telefon modeli çıktığında ilk tepkin ne olur?

3. Aylık bütçeni nasıl planlarsın?

4. Arkadaşlarınla bir restorana gittin ve hesap biraz kabarık geldi. Ne yaparsın?

5. Peki, tatil planlamalarını nasıl yaparsın?

6. Diyelim ki 5000 TL'lik bir indirim kuponun var, ne yaparsın?

7. Tamir, sağlık gibi bir acil durum harcaması ortaya çıktığında ilk tepkin ne olur?

8. Arkadaşlarınla birlikte alışverişe çıktığında ne yaparsın?

9. Son olarak, en çok ne için harcama yapıyorsun?

Sen, harcamaların konusunda stratejik davranıyorsun!

Sen finansal zekası yüksek ve önceliklerini net bilen birisin. Bütçeni planlı yönetiyor, ihtiyaç ile istek ayrımını çok iyi yapabiliyorsun. Acil durumlara hazırlıklısın, sürpriz masraflar seni kolay kolay sarsmıyor. İleriyi düşünüyor ve buna göre plan yapıyorsun. Bunları yaparken de tatil, alışveriş gibi zevklerden mahrum kalmıyorsun. Kısacası sen finansal dengeni sağlam kurmuşsun, para konusunda rahat ve planlısın!

Biraz savurgan birisin!

Sen, harcamalarında spontane olmayı seviyorsun, canın bir şey almak istiyorsa sana hiç kimse engel olamaz! Bütçe planı yapmak sana göre değil, geldiği gibi harcayanlardansın. Ama bu tavrın sana bazen 'Keşke...' dedirtiyor, çünkü zaman zaman zorlanıyorsun. Kredi kartı kurtarıcı gibi görünse de ay sonu geldiğinde gerçeklerle yüzleşmek zor olabiliyor. Harcama konusunda biraz daha planlı olur ve birikim yapmaya başlarsan, finansal dengeni sağlayabilirsin.

Sen tasarrufun kitabını yazmışsın!

Sen para konusunda temkinli ve son derece hesaplı birisin. Finansal açıdan risk almak sana göre değil! Bir ihtiyacın olduğunda önce gerçekten ne kadar ihtiyacın olduğuna bakar, sonra indirim varsa alırsın. Gereksiz hiçbir harcama yapmıyor, fazla temkinli davranıyorsun ama belki biraz rahatlaman gerekiyor olabilir. Kendini güvende hissetmen önemli ama ara sıra keyif için bütçe ayırmak seni mutlu eder, motivasyonunu artırır.

