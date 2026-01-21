Harcama Alışkanlıklarına Göre Senin Finansal Profilin Ne?

Sen, harcamalarında spontane olmayı seviyorsun, canın bir şey almak istiyorsa sana hiç kimse engel olamaz! Bütçe planı yapmak sana göre değil, geldiği gibi harcayanlardansın. Ama bu tavrın sana bazen 'Keşke...' dedirtiyor, çünkü zaman zaman zorlanıyorsun. Kredi kartı kurtarıcı gibi görünse de ay sonu geldiğinde gerçeklerle yüzleşmek zor olabiliyor. Harcama konusunda biraz daha planlı olur ve birikim yapmaya başlarsan, finansal dengeni sağlayabilirsin.