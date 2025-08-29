Hangi Ünlü Şarkıcıyla Arkadaş Olmalısın?
Hayat bazen kaos gibi, değil mi? İşte tam da bu yüzden, yanında enerjini dengeleyecek, seni anlayacak ya da seninle birlikte o kaosu coşkuyla karşılayacak bir ünlü arkadaş fikri harika olurdu! Bu testte sana en uygun müzikal 'kankayı' bulacağız. Hazırsan başlayalım! 👇
1. Sabah alarmını kapattığında ilk düşüncen ne oluyor?
2. Aşağıdakilerden hangisi seni tanımlıyor?
3. Peki, cuma akşamları genelde ne yaparsın?
4. Söyle bakalım, hangi sanatçının konserine gitmek istersin?
5. İnsan ilişkilerinde seni en çok hangisi çileden çıkarır?
6. Diyelim ki bir arkadaşının başı belada, böyle bir duruma nasıl tepki verirsin?
7. Hayat bir film olsaydı, sen hangi rolde olurdun?
8. Son olarak, müzik zevkini öğrenebilir miyiz?
Adele!
Snoop Dogg!
Katy Perry!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
