Hangi Ünlü Şarkıcıyla Arkadaş Olmalısın?

Sen belli ki her şeyi pek de ciddiye almıyorsun. Başına gelen her olayla bir şekilde mücadele edebiliyorsun ama mizahını da her zaman koruyorsun. Bu yönünle sen Snoop Dogg'la çok iyi anlaşırdın! Birlikte sadece eğlenir, hiçbir şeyi kafaya takmaz, anın tadını çıkarırdınız. Bol bol sohbet ve müzikle geçen keyifli bir arkadaşlık gibisi yok! Öyle bir enerjiniz olurdu ki gören herkes arkadaşlığınızı kıskanırdı!