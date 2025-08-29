onedio
Hangi Ünlü Şarkıcıyla Arkadaş Olmalısın?

etiket Hangi Ünlü Şarkıcıyla Arkadaş Olmalısın?

29.08.2025 - 23:54

Hayat bazen kaos gibi, değil mi? İşte tam da bu yüzden, yanında enerjini dengeleyecek, seni anlayacak ya da seninle birlikte o kaosu coşkuyla karşılayacak bir ünlü arkadaş fikri harika olurdu! Bu testte sana en uygun müzikal 'kankayı' bulacağız. Hazırsan başlayalım! 👇

1. Sabah alarmını kapattığında ilk düşüncen ne oluyor?

2. Aşağıdakilerden hangisi seni tanımlıyor?

3. Peki, cuma akşamları genelde ne yaparsın?

4. Söyle bakalım, hangi sanatçının konserine gitmek istersin?

5. İnsan ilişkilerinde seni en çok hangisi çileden çıkarır?

6. Diyelim ki bir arkadaşının başı belada, böyle bir duruma nasıl tepki verirsin?

7. Hayat bir film olsaydı, sen hangi rolde olurdun?

8. Son olarak, müzik zevkini öğrenebilir miyiz?

Adele seninle oturup bir kahve içse önce dertlenir ardından gülme krizine girer! Derin duygular, her şeye ağır anlamlar yükleme ve 'Neden hep ben üzülüyorum?' gibi isyanlar sizin ortak noktanız. Ama bilin bakalım kim çok güçlü? Sen! Adele, hem seni şarkılarıyla büyüleyen hem de duygularını bastırmadan sohbet edebileceğin bir dert ortağı olurdu. Birlikte karaoke geceleri de yapardınız. Daha ne olsun!

Sen belli ki her şeyi pek de ciddiye almıyorsun. Başına gelen her olayla bir şekilde mücadele edebiliyorsun ama mizahını da her zaman koruyorsun. Bu yönünle sen Snoop Dogg'la çok iyi anlaşırdın! Birlikte sadece eğlenir, hiçbir şeyi kafaya takmaz, anın tadını çıkarırdınız. Bol bol sohbet ve müzikle geçen keyifli bir arkadaşlık gibisi yok! Öyle bir enerjiniz olurdu ki gören herkes arkadaşlığınızı kıskanırdı!

Sen hayal kuran, dünyaya renk katan, ama bir yandan da burnunun dikine giden, güçlü bir karaktersin. Her anın tadını çıkarmayı biliyorsun! Bu yüzden senin enerjin Katy Perry'le çok uyumlu olurdu! Festival? Var. Çılgın tatil? O da var. Siz birlikte hayatı bir parti gibi yaşarsınız! Sürekli bir etkinlik, renkli kıyafetler, 'Haydi saçımızı maviye boyayalım!' gibi fikirler hep sizden çıkardı!

