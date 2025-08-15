Hangi Travmayı Henüz Atlatamadın?

Bir zamanlar küçük bir çocuktun ve dünya senin için büyülü bir yerdi. Ancak, belki de çocukluk döneminde yeterince anlaşılmadın, belki de bazı anlarda baskı hissettin veya belki de duygusal destekten yoksun kaldın. Bu durumlar, hayatının en masum döneminde seni derinden etkiledi ve belki de hala etkilemeye devam ediyor. Bir yetişkin olarak, belki de farkında olmadan hala bazı kararlarını bu geçmiş deneyimlere göre alıyorsun. Belki de o küçük çocuk hala içinde bir yerlerde saklanıyor ve belki de hala bir şeyler duymak istiyor. Belki de o küçük çocuk, bir yetişkinin ona, 'Seni duyuyorum' demesini bekliyor. Belki de o küçük çocuk, hala içinde bir yerlerde, duyulmak ve anlaşılmak için bekliyor. Belki de o küçük çocuk, hala içinde bir yerlerde, duyulmak ve anlaşılmak için bekliyor. Ve belki de, o küçük çocuğa, 'Seni duyuyorum' demenin zamanı gelmiştir.