Hangi Travmayı Henüz Atlatamadın?

Hangi Travmayı Henüz Atlatamadın?

Sena Erdoğdu - Test Editörü
15.08.2025 - 15:01

Hayat bazen beklenmedik darbelerle doludur ve her yara hemen kapanmaz. Peki senin içinde hala seni etkileyen, iz bırakan hangi travma saklı? Bu test, bilinçaltında kalan o duygusal yükleri ve seni zorlayan konuları keşfetmene yardımcı olacak. Belki farkında olmadığın şeyler açığa çıkacak ve iyileşme yolunda küçük bir adım atabileceksin.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Geçmişte seni en çok zorlayan durum neydi?

4. Birisi sana "Her şey yoluna girecek" dediğinde ne hissedersin?

5. İnsanlara güven konusunda nasılsın?

6. Zihninde sıkça dönen bir anı varsa, bu genelde…

7. Birine duygularını açmak…

8. Gece yalnız kaldığında aklına en çok ne gelir?

9. Çocukluğunu düşününce aklına daha güzel anılar mı geliyor?

10. Son olarak kendini yetersiz hissettiğin anlar oluyor mu?

Aile Travması

Bir zamanlar küçük bir çocuktun ve dünya senin için büyülü bir yerdi. Ancak, belki de çocukluk döneminde yeterince anlaşılmadın, belki de bazı anlarda baskı hissettin veya belki de duygusal destekten yoksun kaldın. Bu durumlar, hayatının en masum döneminde seni derinden etkiledi ve belki de hala etkilemeye devam ediyor. Bir yetişkin olarak, belki de farkında olmadan hala bazı kararlarını bu geçmiş deneyimlere göre alıyorsun. Belki de o küçük çocuk hala içinde bir yerlerde saklanıyor ve belki de hala bir şeyler duymak istiyor. Belki de o küçük çocuk, bir yetişkinin ona, 'Seni duyuyorum' demesini bekliyor. Belki de o küçük çocuk, hala içinde bir yerlerde, duyulmak ve anlaşılmak için bekliyor. Belki de o küçük çocuk, hala içinde bir yerlerde, duyulmak ve anlaşılmak için bekliyor. Ve belki de, o küçük çocuğa, 'Seni duyuyorum' demenin zamanı gelmiştir.

Güven İhlali Travması

Bir kalbin en derin köşelerinde yankılanan acı... İhanetin buz gibi soğuk nefesi, aldatılmanın acımasız yüzü veya hayallerin enkazına dönüşen büyük bir hayal kırıklığı... Bu duyguların hepsi, senin ruhunda derin izler bırakmış. En çok canını yakan şey, birinin senin güvenini adeta çiğnemesi, onu hiçe sayması olmuş. Bu yüzden şimdi insanlara karşı bir duvar örmüşsün. Temkinli adımlarla ilerliyorsun, kalbini koruma altına almışsın ve onu artık kolay kolay kimseye açmıyorsun. Bu hikayenin kahramanı sen olabilirsin, belki de bir dostun... Ama emin ol, bu duyguları yaşayan herkesin hikayesi birbirine benzer. İşte bu yüzden, bu hikayeyi anlatmak, belki de bir nebze olsun bu acıları hafifletmek adına buradayız.

Kayıp Travması

Birini ya da bir şeyi kaybetmenin acısı hala kalbinde taze. Belki de veda etme fırsatın olmadı, belki de ani bir gidişle yüzleştin. Bu durum, seni derin bir boşluğa sürüklemiş olabilir, belki de hala bu boşluğun içindesin. Yaşadığın bu kayıpların ardından geçen süre, belki de yas sürecini tamamlamana yetmedi. İçindeki özlem, hala ilk günkü gibi taze ve canlı. Her ne kadar zaman ilerlese de, kalbindeki bu boşluk hala aynı derinlikte hissediliyor olabilir. Bu durum, hayatın renklerini biraz soluklaştırmış, belki de seni biraz daha içine kapanık bir hale getirmiş olabilir. Ancak unutma ki, yaşadığın her duygu, seni daha güçlü kılar. İçindeki bu özlem ve acı, belki de seni daha anlayışlı, daha duyarlı bir birey haline getiriyor.

Öz Değer Travması

Belki bir zamanlar, belki de hayatının belirli bir döneminde, kendini yeterince iyi hissetmediğin oldu. Kendini değersiz, yetersiz hissettiğin anlar yaşadın. Belki de çevrendekilerin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldın, belki de emeklerin ve başarıların yeterince takdir edilmedi. Bu durumlar, seni 'ben yetersizim' düşüncesine itti, belki de bu düşünceyi kendi zihninde bir mantra haline getirdin.  Fakat durum aslında çok farklı. Sen, sadece kendi gücünün farkında olmayan birisin. Kendi potansiyelini, yeteneklerini ve ne kadar değerli olduğunu henüz tam anlamıyla keşfedemedin. Kendi içindeki o eşsiz gücü, olağanüstü yetenekleri ve sınırsız potansiyeli henüz tam olarak ortaya çıkaramadın. Ancak bu, onların var olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece senin onları keşfetmen ve sahip olduğun bu değerleri kabul etmen gerekiyor. Kendine olan inancını yeniden kazanman ve içindeki bu gücü serbest bırakman için belki de tek ihtiyacın olan şey, biraz cesaret, biraz da kendine olan inancın.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
