Hangi Travmayı Henüz Atlatamadın?
Hayat bazen beklenmedik darbelerle doludur ve her yara hemen kapanmaz. Peki senin içinde hala seni etkileyen, iz bırakan hangi travma saklı? Bu test, bilinçaltında kalan o duygusal yükleri ve seni zorlayan konuları keşfetmene yardımcı olacak. Belki farkında olmadığın şeyler açığa çıkacak ve iyileşme yolunda küçük bir adım atabileceksin.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Geçmişte seni en çok zorlayan durum neydi?
4. Birisi sana "Her şey yoluna girecek" dediğinde ne hissedersin?
5. İnsanlara güven konusunda nasılsın?
6. Zihninde sıkça dönen bir anı varsa, bu genelde…
7. Birine duygularını açmak…
8. Gece yalnız kaldığında aklına en çok ne gelir?
9. Çocukluğunu düşününce aklına daha güzel anılar mı geliyor?
10. Son olarak kendini yetersiz hissettiğin anlar oluyor mu?
Aile Travması
Güven İhlali Travması
Kayıp Travması
Öz Değer Travması
