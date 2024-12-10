Hangi Psikolojik Arketip Seni Tanımlıyor?
Hangi Psikolojik Arketip Seni Tanımlıyor?
Psikolojik arketipler, aslında hepimizin iç dünyasında var olan ve karakterimizi şekillendiren belirli kalıplar veya modellemelerdir. Bu arketipler, kişiliğimizin ve davranışlarımızın temelini oluşturur. Peki, hangi psikolojik arketip seni en iyi tanımlıyor?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatındaki zorluklarla nasıl başa çıkarsın?
4. Biri seni tanımlamak için hangi kelimeleri kullanır?
5. İnsanlar sana genellikle hangi tavsiyeyi verir?
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6. Hayatındaki en büyük değer nedir?
7. İçsel olarak çatışmalar yaşıyor musun?
8. En çok hangi duyguyu hissediyorsun?
9. Peki düştüğünde seni ne ayağa kaldırıyor?
10. Son olarak dışardaki insanların düşünceleri senin için önemli mi?
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Gölge Arketipi
Kahraman Arketipi
Çocuk Arketipi
Hükümdar Arketipi
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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