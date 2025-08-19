Sen Prens Carl Philip ile evlenmeliydin! Sen hem zarafet hem de tutku arıyorsun. Prens Carl Philip, Avrupa kraliyetlerinin en karizmatik ve yakışıklı üyelerinden biri. Sadece bir prens değil, aynı zamanda bir tasarımcı ve yarış pilotu! Sanata, doğaya ve estetiğe olan tutkusu senin ruhuna hitap ediyor. Onunla birlikte İsveç'in masalsı doğasında, şık ama sade bir saray hayatı seni bekliyor.