Hangi Prensle Evlenmeliydin?
Her kızın hayalinde farklı bir prens vardır; cesur, zeki, romantik ya da biraz asi… Peki senin kaderinde hangi prens var?
Belki de o masallardan çıkan o özel kişi, aslında düşündüğünden çok daha yakınında! Bu testte, kişiliğine ve hayallerine göre senin için en uygun prens tipi ortaya çıkacak.
1. En çok hangi özelliğin bir prenste olmasını istersin?
2. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?
3. İdeal buluşma yeri senin için neresi?
4. En çok hangi renkten hoşlanırsın?
5. Sorunlarla nasıl başa çıkarsın?
6. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
7. Tatil için hangi seçeneği tercih edersin?
8. Son olarak her zaman bir prensle evlenme hayali kurdun mu?
Prens William
Prens Harry
Prens Carl Philip
Prens Andrea Casiraghi
