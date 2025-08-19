onedio
Hangi Prensle Evlenmeliydin?

Hangi Prensle Evlenmeliydin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
19.08.2025 - 14:01

Her kızın hayalinde farklı bir prens vardır; cesur, zeki, romantik ya da biraz asi… Peki senin kaderinde hangi prens var?

Belki de o masallardan çıkan o özel kişi, aslında düşündüğünden çok daha yakınında! Bu testte, kişiliğine ve hayallerine göre senin için en uygun prens tipi ortaya çıkacak.

1. En çok hangi özelliğin bir prenste olmasını istersin?

1. En çok hangi özelliğin bir prenste olmasını istersin?

2. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?

2. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?

3. İdeal buluşma yeri senin için neresi?

3. İdeal buluşma yeri senin için neresi?

4. En çok hangi renkten hoşlanırsın?

5. Sorunlarla nasıl başa çıkarsın?

5. Sorunlarla nasıl başa çıkarsın?
6. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

6. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

7. Tatil için hangi seçeneği tercih edersin?

7. Tatil için hangi seçeneği tercih edersin?

8. Son olarak her zaman bir prensle evlenme hayali kurdun mu?

Prens William

Prens William

Sen Prens William ile evlenmeliydin! Sen zarafeti ve istikrarı seviyorsun. Prens William, modern bir kraliyet anlayışını taşıyan, aileye ve geleneğe bağlı bir eş. Onunla birlikte Kensington Sarayı'nda sade ama şık bir yaşam seni bekliyor. Aynı zamanda hayır işlerine olan ilgisi seni de topluma faydalı kılacak.

Prens Harry

Prens Harry

Sen Prens Harry ile evlenmeliydin!  Sen kuralları yıkan, özgür ruhlu bir aşka hazırsın. Prens Harry, geleneksel kraliyet kurallarını geride bırakıp aşkı ve özgürlüğü seçti. Maceracı kişiliği, güçlü duygusal zekâsı ve karizmatik tavırlarıyla seninle dünyayı keşfetmeye hazır biri.

Prens Carl Philip

Prens Carl Philip

Sen  Prens Carl Philip ile evlenmeliydin! Sen hem zarafet hem de tutku arıyorsun. Prens Carl Philip, Avrupa kraliyetlerinin en karizmatik ve yakışıklı üyelerinden biri. Sadece bir prens değil, aynı zamanda bir tasarımcı ve yarış pilotu! Sanata, doğaya ve estetiğe olan tutkusu senin ruhuna hitap ediyor. Onunla birlikte İsveç'in masalsı doğasında, şık ama sade bir saray hayatı seni bekliyor.

Prens Andrea Casiraghi

Prens Andrea Casiraghi

Sen Prens Andrea Casiraghi  ile evlenmeliydin! Kraliyetin en cool ve bohem üyelerinden biri. Moda dünyasıyla iç içe büyümüş, saray kurallarından çok özgürlükle ilgileniyor. Eğer sen de stil sahibi ama rahat bir aşk arıyorsan, Andrea tam sana göre.

