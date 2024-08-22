Hangi Film Müzikleri Senin Hayatının Soundtrack'i Olurdu?
Hangi Film Müzikleri Senin Hayatının Soundtrack'i Olurdu?
İzlediğimiz filmlerde çalan müzikler bizi öyle diyarlara götürüyor ki kendimizi bazen izlediğimiz filmin içinde, bazen de bambaşka bir evrendeymiş gibi hissediyoruz. Peki senin hayatının soundtrack'i olan müzikler hangi filmde?
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1. Bir sabah aniden hiçbir şeyi hatırlamadan uyandın. Kendini kim olduğunu hatırlamak için hangi şarkıyı dinlerdin?
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2. Bir yolculuğa çıkıyorsun ve önünde sonsuz seçenekler var. Hangi manzara eşliğinde seyahat etmek istersin?
3. Çok sevdiğin birine duygularını açıklamak istiyorsun. Hangi şarkının sözleri senin için en uygun olurdu?
4. Bir filmde başrol olduğunu hayal et. Hangi sahne seni en çok tanımlar?
5. Bir kitapçıda saatler geçiriyorsun ve bir kitap seni çekiyor. Hangi türde bir kitap seçersin?
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