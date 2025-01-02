Geçtiğimiz Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısını Oylarınızla Seçiyoruz!
Geçtiğimiz Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısını Oylarınızla Seçiyoruz!
Yeni yıla girdik ama daha en başındayken geçtiğimiz yılı şöööyle bir hatırlayalım dedik. Sana göre geçtiğimiz yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı kimdi?
Hadi oylamaya geçelim!
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