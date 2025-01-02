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Geçtiğimiz Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısını Oylarınızla Seçiyoruz!

etiket Geçtiğimiz Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısını Oylarınızla Seçiyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 16:46

Yeni yıla girdik ama daha en başındayken geçtiğimiz yılı şöööyle bir hatırlayalım dedik. Sana göre geçtiğimiz yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı kimdi?

Hadi oylamaya geçelim!

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