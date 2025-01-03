Ay Başında Tüm Maaşın Harcamalara Gidişi Sonrası Düştüğün Boşluktan Seni Çıkaracak 14 Şarkı
Ay Başında Tüm Maaşın Harcamalara Gidişi Sonrası Düştüğün Boşluktan Seni Çıkaracak 14 Şarkı
Baba akü yok?! Maaş biz görmeden gidiyor... Bu boşluk hissini dolduracağını düşündüğümüz şarkıları bir listede topladık. İyi dinlemeleeer!
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1. Rafet El Roman - Direniyorum
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2. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Para Hala Bende
3. Harun Kolçak ft. Tan Taşçı - Gitme Seviyorum
4. Deniz Seki - Hayat İki Bilet
5. Bengü - Kocaman Öpüyorum
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6. Gripin - Ne Olacaksa Olsun
7. Halil Sezai - İsyan
8. Serdar Ortaç - Hadi Çal
9. Dedublüman & Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
10. Hande Yener - Naber
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11. Zafer Peker - Diyemedim
12. Gece Yolcuları - Neden?
13. Kıvırcık Ali - Bul Getir
14. Afra - Yasemen
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Halil Sezai 'isyan' bu şarkı güzel olur 😄