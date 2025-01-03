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Ay Başında Tüm Maaşın Harcamalara Gidişi Sonrası Düştüğün Boşluktan Seni Çıkaracak 14 Şarkı

etiket Ay Başında Tüm Maaşın Harcamalara Gidişi Sonrası Düştüğün Boşluktan Seni Çıkaracak 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 16:31

Baba akü yok?! Maaş biz görmeden gidiyor... Bu boşluk hissini dolduracağını düşündüğümüz şarkıları bir listede topladık. İyi dinlemeleeer!

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1. Rafet El Roman - Direniyorum

2. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Para Hala Bende

3. Harun Kolçak ft. Tan Taşçı - Gitme Seviyorum

4. Deniz Seki - Hayat İki Bilet

5. Bengü - Kocaman Öpüyorum

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6. Gripin - Ne Olacaksa Olsun

7. Halil Sezai - İsyan

8. Serdar Ortaç - Hadi Çal

9. Dedublüman & Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum

10. Hande Yener - Naber

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11. Zafer Peker - Diyemedim

12. Gece Yolcuları - Neden?

13. Kıvırcık Ali - Bul Getir

14. Afra - Yasemen

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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piyanist

Halil Sezai 'isyan' bu şarkı güzel olur 😄