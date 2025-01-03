İlk Kez Bir Havayolu Şirketine Rötar Sebebiyle Para Cezası Verildi
İlk Kez Bir Havayolu Şirketine Rötar Sebebiyle Para Cezası Verildi
Havayolu taşımacılığı kullananların korkulu rüyasıdır rötar. Saatlerce bekleme ya da belirsizlik içinde bekleme yolculuktan daha fazla yorar. Sinir harbi şeklinde geçen rötar süreleri için şu ana dek bir çözüm de bulunamadı. Hatta bazı şirketler bunu kronik hale getirdi. Rötarların önüne geçmek için ceza verilmesi fikri ise ne kadar çözüm olacak belirsiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havayolunu kullanan yolcuların korkulu rüyası rötar için şirketler de ülkeler de çözümler arıyor ancak henüz net bir şey elde edilebilmiş değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugünlerde rötarlar için ceza verilmesi ve buradan elde edilecek paranın yolculara tazminat olarak verilmesi gündemde.
Ve bu gündemle beraber ilk kez bir şirkete rötar cezası yazıldı. Bunun bir emsal olabileceği konuşuluyor ve havayolu taşımacılığında bir devrime neden olabilir.
ABD Ulaştırma Bakanlığı, uçuşlarındaki kronik gecikmeler nedeniyle JetBlue'ya 2 milyon dolarlık ceza kesti. Bu cezanın yarısının, gecikmelerden etkilenen müşterilere tazminat olarak ödeneceği belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, cezanın, JetBlue'nun Haziran 2022 ile Kasım 2023 arasında gerçekleştirdiği 4 farklı uçuşun toplamda 145 kez gecikmesi üzerine verildiği belirtildi. Ve bu ceza bir ilk!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlık, JetBlue'nun gerçekçi olmayan uçuş planlamaları yaparak yolcuların seyahat planlarını bozduğunu, yanıltıcı bilgiler sunduğunu ve bu durumun sektördeki rekabeti olumsuz etkilediğini ifade etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın