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İlk Kez Bir Havayolu Şirketine Rötar Sebebiyle Para Cezası Verildi

İlk Kez Bir Havayolu Şirketine Rötar Sebebiyle Para Cezası Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2025 - 00:01

Havayolu taşımacılığı kullananların korkulu rüyasıdır rötar. Saatlerce bekleme ya da belirsizlik içinde bekleme yolculuktan daha fazla yorar. Sinir harbi şeklinde geçen rötar süreleri için şu ana dek bir çözüm de bulunamadı. Hatta bazı şirketler bunu kronik hale getirdi. Rötarların önüne geçmek için ceza verilmesi fikri ise ne kadar çözüm olacak belirsiz.

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Havayolunu kullanan yolcuların korkulu rüyası rötar için şirketler de ülkeler de çözümler arıyor ancak henüz net bir şey elde edilebilmiş değil.

Havayolunu kullanan yolcuların korkulu rüyası rötar için şirketler de ülkeler de çözümler arıyor ancak henüz net bir şey elde edilebilmiş değil.

Bugünlerde rötarlar için ceza verilmesi ve buradan elde edilecek paranın yolculara tazminat olarak verilmesi gündemde.

Bugünlerde rötarlar için ceza verilmesi ve buradan elde edilecek paranın yolculara tazminat olarak verilmesi gündemde.

Ve bu gündemle beraber ilk kez bir şirkete rötar cezası yazıldı. Bunun bir emsal olabileceği konuşuluyor ve havayolu taşımacılığında bir devrime neden olabilir.

Ve bu gündemle beraber ilk kez bir şirkete rötar cezası yazıldı. Bunun bir emsal olabileceği konuşuluyor ve havayolu taşımacılığında bir devrime neden olabilir.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, uçuşlarındaki kronik gecikmeler nedeniyle JetBlue'ya 2 milyon dolarlık ceza kesti. Bu cezanın yarısının, gecikmelerden etkilenen müşterilere tazminat olarak ödeneceği belirtildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, uçuşlarındaki kronik gecikmeler nedeniyle JetBlue'ya 2 milyon dolarlık ceza kesti. Bu cezanın yarısının, gecikmelerden etkilenen müşterilere tazminat olarak ödeneceği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, cezanın, JetBlue'nun Haziran 2022 ile Kasım 2023 arasında gerçekleştirdiği 4 farklı uçuşun toplamda 145 kez gecikmesi üzerine verildiği belirtildi. Ve bu ceza bir ilk!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, cezanın, JetBlue'nun Haziran 2022 ile Kasım 2023 arasında gerçekleştirdiği 4 farklı uçuşun toplamda 145 kez gecikmesi üzerine verildiği belirtildi. Ve bu ceza bir ilk!
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Bakanlık, JetBlue'nun gerçekçi olmayan uçuş planlamaları yaparak yolcuların seyahat planlarını bozduğunu, yanıltıcı bilgiler sunduğunu ve bu durumun sektördeki rekabeti olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bakanlık, JetBlue'nun gerçekçi olmayan uçuş planlamaları yaparak yolcuların seyahat planlarını bozduğunu, yanıltıcı bilgiler sunduğunu ve bu durumun sektördeki rekabeti olumsuz etkilediğini ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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