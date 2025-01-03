İlk Kez Bir Havayolu Şirketine Rötar Sebebiyle Para Cezası Verildi

Havayolu taşımacılığı kullananların korkulu rüyasıdır rötar. Saatlerce bekleme ya da belirsizlik içinde bekleme yolculuktan daha fazla yorar. Sinir harbi şeklinde geçen rötar süreleri için şu ana dek bir çözüm de bulunamadı. Hatta bazı şirketler bunu kronik hale getirdi. Rötarların önüne geçmek için ceza verilmesi fikri ise ne kadar çözüm olacak belirsiz.