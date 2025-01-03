Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Kapsamına Asgari Ücretlileri de Alıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Kapsamına Asgari Ücretlileri de Alıyor
Çalışanların merakla beklediği asgari ücret gündemi geçtiğimiz hafta son buldu. Verilen %30 zam ise işveren hariç kimseyi memnun etmedi. İşverenin baskısıyla geçtiği iddia edilen oranın ardından CHP'li belediyeler sosyal yardımı artıracakları vaadinde bulunmuştu. Bu konuda ilk adım Ankara'dan geldi. Mansur Yavaş, asgari ücretlileri de kapsayan bir sosyal destek paketi üzerinde çalışıyor.
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2025 yılı için asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 Türk lirası olarak açıklanması tepki çekerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.
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Belediye sosyal destek kampanyalarıyla ilgili yaptığı açıklamada işçi ve emeklilere müjdeler verdi. Açıklamada "Bugün açıklanan enflasyon oranları ve belirlenecek olan en düşük emekli aylığı artışı öncesinde, özellikle emeklilerimize yönelik sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırma kararı aldık." dendi.
Belediye ayrıca asgari ücretli vatandaşlara da seslenerek "Geçim zorluğu yaşayan asgari ücretle çalışan hemşehrilerimize yönelik de destek çalışmalarımızı BAŞLATTIK. Çeşitli sosyal projelerle, onların da aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.
Açıklamada son olarak "Belediyemiz, her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edecektir. Ankara’yı her bir vatandaşımız için yaşanabilir bir şehir kılmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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