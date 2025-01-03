Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Kapsamına Asgari Ücretlileri de Alıyor

Çalışanların merakla beklediği asgari ücret gündemi geçtiğimiz hafta son buldu. Verilen %30 zam ise işveren hariç kimseyi memnun etmedi. İşverenin baskısıyla geçtiği iddia edilen oranın ardından CHP'li belediyeler sosyal yardımı artıracakları vaadinde bulunmuştu. Bu konuda ilk adım Ankara'dan geldi. Mansur Yavaş, asgari ücretlileri de kapsayan bir sosyal destek paketi üzerinde çalışıyor.