Ice Spice'ın Doğum Gününden Jlo'nun Fit Vücuduna 3 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ice Spice'ın Doğum Gününden Jlo'nun Fit Vücuduna 3 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Ice Spice
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Sabrina Carenter
Kendall Jenner
Sydney Sweeney
Rita Ora
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Georgina Rodriguez
Cardi B
Jennifer Lopez
Millie Bobby Brown
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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