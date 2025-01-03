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Ocak Ayında Spora Başlamayı Planlayanların Dinlemesi Gereken 10 Harika Motive Edici Şarkı

etiket Ocak Ayında Spora Başlamayı Planlayanların Dinlemesi Gereken 10 Harika Motive Edici Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 16:16

Yeni yıl, yepyeni bir başlangıç demek! Eğer Ocak ayında spora başlama kararını alıp harekete geçmeye hazırsanız, yalnız değilsiniz! Birçoğumuzun hedefleri arasında bu var: “Bu yıl spora başlamak istiyorum!” ama bazen motivasyon eksikliği de olabiliyor. İşte tam da bu noktada müzik devreye giriyor. Spor yaparken sizi bir adım daha ileriye taşıyacak, enerjinizi yükseltecek ve antrenmanı keyfe dönüştürecek şarkılarla karşınızdayız. ,

Hadi, kulaklıkları takın, bu listeyi açın ve Ocak’ta başlayacağınız spor yolculuğuna adım atarken sizi harekete geçirecek ritimleri yakalayın!

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1. Gülşen - Bangır Bangır

2. Yonca Evcimik - Sallayalım Dünyayı

3. Ezhel - Kazıdık Tırnaklarla

4. Sertab Erener - Hayat Beklemez

5. Bedük - Koyver Kendini

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6. Manga - Bir Kadın Çizeceksin

7. Metallica - Master of Puppets

8. Ben Fero - Motivasyon

9. Hadise - Stir Me Up

10. Özlem Tekin - Dağları Deldim

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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