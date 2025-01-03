Armağan Çağlayan'ın Esra Erol İsyanından Survivor Kaosuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Armağan Çağlayan'ın Esra Erol İsyanından Survivor Kaosuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
3 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor 2025 sezonu bomba gibi başladı. Yarışmacıların aldığı haftalık ücretler züğürt çenemizi henüz yormuşken 2024 ve 2025 sezonundaki yarışmacı ücretlerini karşılaştırdık. Yarışmacıların aldığı haftalık ücretlerde ciddi değişiklikler olurken Acun Ilıcalı'nın yaptığı zam oranını sizler için hesapladık. İşte detaylar...
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Survivor 2024'ün en büyük olayı Sema Aydemir ve Pınar Saka kavgası olurken Aydemir, Saka'yı darp ettikten sonra diskalifiye olmuştu. Survivor 2025'e tekrardan katılan Sema Aydemir, Pınar Saka'nın yokluğunda rahat ettim derken büyük bir sürpriz oldu ve Pınar Saka yarışmaya arzı endam etti. Gelir gelmez huzursuzluk yaratan Pınar'ı gören Sema'nın kardeşi Seda Ocak, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Bir yılbaşı efsanesi olarak ekrana gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü yine ilgiyle izlendi. Yarışmaya katılanlardan Doğukan Güngör'e iki jürinin dönmemesi ve performasının eleştirilmesi ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Güngör, programdan günler sonra söz konusu olay hakkında konuştu. İşte detaylar...
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duygulandıran anlar yaşandı. Müge Anlı, Nezaket Uyar olayını çözdükten sonra Uyar'ın kızlarıyla konuştu. Anneleri için mücadele eden kızların sözleri karşısında duygulanan Anlı, canlı yayında içini döküp gözyaşlarına boğuldu. Anlı, çözülememiş davaları hatırlatarak "Gece uykumdan uyanıyorum" itirafında bulundu.
Esra Erol'un programında aylardır işlenen kayıp olayında sonuca bir türlü ulaşılamadığı gibi her bölüm ortalık daha da karışıyor. Ekim ayından bu yana 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arayan Erol, programa Fatih'in anne ve babasını konuk alırken anne Rabia hakkında ortaya atılan iddialar resmen dumur etmişti. Armağan Çağlayan, Rabia'ya yapılan psikolojik şiddete isyan ederek X'ten bir paylaşım yaptı. İşte Armağan Çağlayan'ın o paylaşımı...
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15 Aralık günü apar topar şekilde hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur hem kalp ameliyatı geçirmiş hem de böbrek nakli olmuştu. Ancak sevenlerinin dualarla iyileşmesini beklediği usta isimden acı haber geldi. Geçtiğimiz akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kaybı milyonları yasa boğmuşken Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun usta sanatçı hakkındaki yakışıksız sözleri büyük tepki çekti. Ortalığı ayağa kaldıran sözler sonra şarkıcı Aynur Aydın da fena öfkelenip ateş püskürdü.
Kızılcık Şerbeti, Türkiye'nin toplumsal gerçekliklerini ele alırken kadın hakları konusunda önemli mesajlar veren bir dizi. Reyting rekorları kıran dizide farklı kadın karakterler ve onların hayatlarındaki mücadeleler üzerinden kadınlara dair birçok tema işleniyor. Dizideki her bir kadın karakteri ele alarak bu konuda bir analiz yaptık. Bakalım analizlerimizde bize hak verecek misiniz?
Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü vefat ederek aramızdan ayrıldı. Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu Sabah Pusulası isimli programında Tayfur için sarfettiği sözlerle tepki çekti. Özuğurlu'nun sözleri gündem oluştururken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den hamle gecikmedi. Şahin, X hesabından bu konuda inceleme başlatıldığını açıkladı.
NOW'ın yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gündemden düşmüyor. Dizinin setinde çıkan yangının ardından bölümlere ara verilmişti. Yeni bölümü beklerken dizinin karakterlerine birlikte yakından bakalım. Aniesi karakteri oldukça dikkat çekmişti. Sizce Cevat Paşa'nın zevcesi Aniesi'nin astrolojik analizini yapalım...
Müge Anlı'da izlediğimiz Nezaket Uyur kaybı cinayet soruşturmasına dönüştü. Nezaket'in eski eşi ve kayınbiraderleri gözaltına alındı. Cinayet itirafında 28 yaşındaki kadını öldürüp Şile'de yol kenarına attıklarını söylediler. Ancak onlara yardım eden bir isim daha vardı. O ismin de daha önce bir kadını öldürüp gömdüğü iddia edildi. Ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi.
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Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette Nezaket Uyur'un tecavüz edilerek öldürüldüğü itiraf edildi. Yayında tutuklanan eski eşi ve kayınbiraderleri bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye geçtikleri sırada mikrofon uzatılan kardeşler suçu birbirinin üzerine attı. Nezaket'in infaz edilmesinin sebebi olarak kayınbiraderi Adem'le ilişkisi gösterilmişti. Kayınbirader Adem de adliyeye gönderilirken görüntülendi.
Yıllar geçse de Beyaz Show eskimedi, eskimeyecek. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu efsane talk show programı çok özlenmişti. Güzel haber yılbaşında geldi. O Ses Türkiye'de jüri üyesiyken Acun Ilıcalı ile birlikte hayranlarını sevindiren Beyaz, ekranlara geri döneceğini açıkladı. Beyaz Show'un 2025'te geri döneceğini duyan kullanıcılardan eğlenceli paylaşımlar geldi.
Müge Anlı'da korku filmlerini andıran Nezaket Uyur'un hikayesi çözüldü. 27 yaşındaki Habibe annesinin kaybı için yayına katılmıştı. Ancak Nezaket Uyur'un kayınbiraderleri tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Habibe, yayında hakkını savunurken izleyiciden büyük destek almıştı. Çektiği video ile onu sevenlere derdini anlattı.
Dominik’te devam eden Survivor 2025’te daha 2. bölümde büyük bomba patladı. Geçtiğimiz yıl Sema Aydemir’in kavga ederek yarışmadan atılmasına neden olan Pınar Saka sürpriz bir şekilde programa dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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