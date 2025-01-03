Survivor 2025’te Sezonun Bombası: Survivor’a Pınar Saka Katıldı, Sema Aydemir Şoke Oldu

Dominik’te devam eden Survivor 2025’te daha 2. bölümde büyük bomba patladı. Geçtiğimiz yıl Sema Aydemir’in kavga ederek yarışmadan atılmasına neden olan Pınar Saka sürpriz bir şekilde programa dahil oldu.

Pınar’ın Survivor’a katıldığını açıklayan Acun Ilıcalı, ünlüler takımındaki Sema Aydemir’i adeta şoke etti. Survivor’a sonradan katılan Pınar Saka ise 'İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum' dedi.

İşte Survivor’ın 2. Bölümünde yarışmaya dahil olan Pınar Saka’nın söyledikleri ve Sema Aydemir’in yaşadığı büyük şok…