Survivor 2025’te Sezonun Bombası: Survivor’a Pınar Saka Katıldı, Sema Aydemir Şoke Oldu
Survivor 2025’te Sezonun Bombası: Survivor’a Pınar Saka Katıldı, Sema Aydemir Şoke Oldu
Dominik’te devam eden Survivor 2025’te daha 2. bölümde büyük bomba patladı. Geçtiğimiz yıl Sema Aydemir’in kavga ederek yarışmadan atılmasına neden olan Pınar Saka sürpriz bir şekilde programa dahil oldu.
Pınar’ın Survivor’a katıldığını açıklayan Acun Ilıcalı, ünlüler takımındaki Sema Aydemir’i adeta şoke etti. Survivor’a sonradan katılan Pınar Saka ise 'İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum' dedi.
İşte Survivor’ın 2. Bölümünde yarışmaya dahil olan Pınar Saka’nın söyledikleri ve Sema Aydemir’in yaşadığı büyük şok…
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All-Star ve gönüllüler takımlarından oluşan Survivor 2025, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.
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Eski yıldızlar Adem, Sema, İsmail gibi güçlü isimlerin yer aldığı Survivor 2025 daha 2. Bölümden adından sıkça söz ettireceğini belli etti.
Geçtiğimiz yıl yapılan Suvivor’da takım arkadaşı Pınar Saka ile kavga eden, Pınar’a fiziki müdahalede bulunan Sema Aydemir yarışmadan diskalifiye edilmişti.
Survivor 2025’e de ünlüler takımında başlayan Sema, 2. Bölümde yapılan konseyde adeta şok yaşadı.
Acun Ilıcalı, eksik olan gönüllüler takımına sürpriz bir ismin katılacağını açıklamıştı. Heyecanla beklenen o isim konseyde Survivor 2025’e dahil oldu: Pınar Saka…
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Sema Aydemir adeta şoke oldu. Yarışmaya katılan Pınar yaptığı açıklamada "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum" dedi. Sema da "Ya sabır ya selamet" yanıtını verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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