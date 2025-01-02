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Survivor 2025'e Hangi Yarışmacının Gelmesini İstersin?

Survivor 2025'e Hangi Yarışmacının Gelmesini İstersin?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2025 - 12:05

Survivor 2025 ekranlar bomba gibi bir geri dönüş yaptı. Bir televizyon efsanesi olan program bu sezon All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana gelirken kadrolar biraz yetersiz bulundu. Özellikle 2024 yılındaki aşırı kaotik kadroların ardından seyirci mücadeleden çok kavga istiyor. Peki, Survivor'a hangi yarışmacının gelmesini istersin?

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Survivor 2025'e hangi yarışmacı gelsin?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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