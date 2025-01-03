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Entrikalarla Dolu Şakir Paşa Ailesi Karakterlerini İnceliyoruz: Cevat'ın Zevcesi Aniesi'nin Burcu Ne?

Entrikalarla Dolu Şakir Paşa Ailesi Karakterlerini İnceliyoruz: Cevat'ın Zevcesi Aniesi'nin Burcu Ne?

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Astroloji Editörü
03.01.2025 - 16:08

NOW'ın yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gündemden düşmüyor. Dizinin setinde çıkan yangının ardından bölümlere ara verilmişti. Yeni bölümü beklerken dizinin karakterlerine birlikte yakından bakalım. Aniesi karakteri oldukça dikkat çekmişti. Sizce Cevat Paşa'nın zevcesi Aniesi'nin astrolojik analizini yapalım...

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Güneş Burcu: Terazi

Güneş Burcu: Terazi

Sıcak, samimi ve uyum sağlamaya çalışan bir karakter çizdiği için, Terazi'nin sosyal doğası ya da duygusal hassasiyeti uygun olabilir.

Yükselen Burcu: Yengeç

Yükselen Burcu: Yengeç

Ailesine bağlılık, sıcaklık ve anaçlık gösteriyor. Aynı zamanda eleştirilere karşı duyarlı.

Ay Burcu: Oğlak

Ay Burcu: Oğlak

Kendisini ihtişamlı bir hayata adapte etme kararlılığı, duygusal dayanıklılık ve sorumluluk bilinci nedeniyle Oğlak Ay burcu uygun olabilir.

Merkür Burcu: Başak

Merkür Burcu: Başak

Zeki, pratik ve eleştirilere rağmen kendini ifade edebilme çabasıyla Başak enerjisi uygun.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki aracıyım.
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