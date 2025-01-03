Entrikalarla Dolu Şakir Paşa Ailesi Karakterlerini İnceliyoruz: Cevat'ın Zevcesi Aniesi'nin Burcu Ne?
Entrikalarla Dolu Şakir Paşa Ailesi Karakterlerini İnceliyoruz: Cevat'ın Zevcesi Aniesi'nin Burcu Ne?
NOW'ın yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gündemden düşmüyor. Dizinin setinde çıkan yangının ardından bölümlere ara verilmişti. Yeni bölümü beklerken dizinin karakterlerine birlikte yakından bakalım. Aniesi karakteri oldukça dikkat çekmişti. Sizce Cevat Paşa'nın zevcesi Aniesi'nin astrolojik analizini yapalım...
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Güneş Burcu: Terazi
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Yükselen Burcu: Yengeç
Ay Burcu: Oğlak
Merkür Burcu: Başak
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