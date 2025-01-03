Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre 2025'te Çalma Listene Mutlaka Eklemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre 2025'te Çalma Listene Mutlaka Eklemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Yepyeni bir yılın ritmi seni bekliyor! Bazen doğru bir şarkı, hem modunu yükseltir hem de yeni başlangıçlara ilham olur. Verdiğin cevaplara göre, çalma listende mutlaka yer alması gereken o mükemmel şarkıyı keşfetmeye hazır mısın?
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1. İlişkilerinde yöneten taraf mısın yoksa yönetilen mi?
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2. Bu yemeklerden birini seç bakalım!
3. Kendini tek bir kelimeyle tanımlayacak olsan?
4. Sosyal anlamda kendini değerlendirecek olsan?
5. Tatlılarla aran nasıl?
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6. Peki ya sen bir sebze olsan hangisi olurdun?
7. Seçici bir insan mısın?
8. Son soru! Hayatta karşılaştığın her türlü zorlukla başa çıkabileceğini düşünüyor musun?
9. Dancing Queen
10. Mr. Brightside
11. I Lived
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