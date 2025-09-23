Hangi Ev İşi Tam Senlik?
Ev işleri bazen can sıkıcı bir zorunluluk gibi görünür ama aslında her birinin içinde gizli bir eğlence var! Kimimiz mutfakta kendini şef gibi hissederken, kimimiz yerleri silerken neredeyse bir spor salonundaymış gibi ter atıyoruz. Peki sen hangi ev işine daha yakınsın?
1. Seni biraz tanıyalım. Ev işlerine yaklaşımını en iyi hangi cümle anlatır?
2. Düzen ve sen desek?
3. Yemek yapmakla aran nasıl?
4. Peki sevmediğin ev işini sorsak hangisini seçersin?
5. Genel ev dekorasyonun nasıldır?
6. Evde en çok vakit geçirdiğin yer hangisi?
7. Temizlik malzemesi alırken en çok neye dikkat edersin?
8. Ev işi yaparken hangisine daha yakınsın?
🍳 Sen mutfağın gerçek şefisin!
🪑 Düzeni sen olmadan kimse başaramaz!
🧽 Temizlik senin süper gücün!
🧺 Çamaşır işlerini sen eğlenceye çeviriyorsun!
