Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?

Senin için yaşanabilir bir kent, doğanın ve modern hayatın dengeli harmanından oluşuyor. Bu nedenle senin olman gereken yer Melbourne.

Sanat, doğa ve huzurlu yaşam aşığı bir insan olarak bu kentte çok rahat edeceğine şüphe yok. Rahat çalışma koşulları, her daim mutlu insanları ve yüksek refah seviyesi seni şimdiden etkilemiş bile. Darlanmaya asla gelemeyen ruhun ve rahata düşkünlüğün, seni tam bir Melbourne insanı yapıyor. Aceleye gelmez tavırların ve kibarlığın herkesin imrendiği özelliklerinden, ama bazen başına iş açmıyor değil. Yine de kendini tamamlanmış hissetmek için gelecek hedeflerine Melbourne'ü eklesen iyi olur.