Sen Hangi Alanda Çalışmalısın?
Sen Hangi Alanda Çalışmalısın?
Herkesin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir yetenek, bir potansiyel var. 🌟 Peki ya senin içindeki yıldız hangi alanda parlıyor?
İster bir kahve eşliğinde rahatça, ister arkadaşlarınla eğlenerek testi çözebilirsin. Kendini keşfetmeye hazır mısın?
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1. Haydi başlayalım! Bir proje yapman gerekiyor. İlk ne yaparsın?
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2. Çocukken en sevdiğin oyuncak neydi?
3. Bir iş görüşmesinde seni en çok motive eden şey ne?
4. Bir ağaç olsan, hangi tür olurdun?
5. Kalabalık bir grup içinde kendini rahat hisseder misin?
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6. Hayatını bir hayvanın gözünden yaşayacak olsan, hangisini seçerdin?
7. Sona yaklaşıyoruz! Zor bir günü atlatmanın en iyi yolu ne?
8. Hangi tarihi figürle kahve içmek isterdin?
9. Bir şehri temsil eden bir yapı olsan, hangisi olurdun?
Sanat ve tasarım!
Bilim ve teknoloji!
Sosyal meslekler!
Doğa ve keşif!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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