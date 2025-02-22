Sen Hangi Alanda Çalışmalısın?

Empati yeteneğin ve iletişim becerilerin seni ekiplerin vazgeçilmezi yapıyor. Pazarlama, işletme yönetimi, insan kaynakları ya da organizasyonel liderlik gibi alanlarda parlayabilirsin.

Belki de gelecekte bir şirketin CEO'su ya da toplumsal bir hareketin öncüsü olursun. 🌟 İnsanları bir araya getirip onlara ilham vermek senin doğanda var. Eğitim için işletme bölümü, halkla ilişkiler ya da liderlik üzerine bir program tam sana göre olabilir. Unutma, doğru yerlerde fark yaratabilecek bir güce sahipsin! 💼