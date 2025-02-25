Yurt Dışında Okumak İsteyen Öğrencilerin En Çok Arama Yaptığı 5 Ülke

İngiltere'de lisans programları genellikle 3 yıl, yüksek lisans programları ise 1 yıl sürüyor. Bu da hem zamandan hem de masraftan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Aynı zamanda Chevening ve Commonwealth bursları gibi destek programları, uluslararası öğrencilere önemli maddi kolaylıklar sunuyor.

Rhodes Bursu ise 1902 yılında başlatılan ve dünyanın en eski burs programı. Oxford Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilere tam finansman sağlıyor.