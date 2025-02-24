Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2025 Sıralaması Açıklandı!
Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2025 Sıralaması Açıklandı!
Eğitim dünyasının merakla beklediği Times Higher Education (THE) 2025 sıralaması nihayet açıklandı! Yine birbirinden iddialı üniversitelerin yarıştığı bu listede, dünya çapında tanınan kurumlar yerlerini aldı. Zirvede kim var dersiniz?
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Zirvenin değişmeyen ismi, yine Oxford Üniversitesi oldu.
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İkinci sırada, Amerika’nın gururu olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) yer alıyor.
Üçüncü sırada ise yine Amerika’nın gururu olan Harvard Üniversitesi var.
Listede dördüncü sırada yer alan Cambridge Üniversitesi var.
Beşinci sıradaki Stanford Üniversitesi, Amerika’nın batı kıyısındaki Silikon Vadisi’nin adeta kalbinde yer alıyor.
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Altıncı sıraya baktığımızda, California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) dikkat çekiyor.
Yedinci sırada, İngiltere’den bir diğer köklü kurum olan Imperial College London bulunuyor.
Avrupa’dan listeye giren tek üniversite olan ETH Zürih, sekizinci sırada.
Dokuzuncu sırada, Amerika’nın sosyal bilimlerdeki güçlü temsilcisi Chicago Üniversitesi yer alıyor.
İlk 10’un son sırasında ise Pennsylvania Üniversitesi bulunuyor.
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Tabii ki, Türkiye’den hangi üniversiteler sıralamaya girmiş, ona da bakalım!
Aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi de hem akademik özgürlüğüyle hem de mezunlarının başarısıyla bu yıl listeye girmeyi başardı.
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