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Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2025 Sıralaması Açıklandı!

etiket Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2025 Sıralaması Açıklandı!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 10:01

Eğitim dünyasının merakla beklediği Times Higher Education (THE) 2025 sıralaması nihayet açıklandı! Yine birbirinden iddialı üniversitelerin yarıştığı bu listede, dünya çapında tanınan kurumlar yerlerini aldı. Zirvede kim var dersiniz?

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Zirvenin değişmeyen ismi, yine Oxford Üniversitesi oldu.

Zirvenin değişmeyen ismi, yine Oxford Üniversitesi oldu.

İngiltere’nin en eski üniversitesi olan Oxford, yalnızca tarihi ve mimarisiyle değil, aynı zamanda bilim ve sanatın her alanında yaptığı çığır açıcı çalışmalarla dünya çapında liderliğini sürdürüyor. Bu başarı, Oxford’un sadece geçmişin mirasına yaslanmadığını, aynı zamanda geleceği şekillendiren bir eğitim modeli benimsediğini kanıtlıyor. Oxford, öğrencilere geniş bir akademik yelpaze sunarken, bilimsel araştırmalar için de dünyanın en güçlü altyapılarından birine sahip.

İkinci sırada, Amerika’nın gururu olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) yer alıyor.

İkinci sırada, Amerika’nın gururu olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) yer alıyor.

Teknoloji ve mühendislik denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan MIT, yenilikçi projeleriyle biliniyor. Enerji, yapay zeka, biyoteknoloji gibi alanlarda gerçekleştirdiği araştırmalar sadece akademi dünyasını değil, küresel endüstrileri de etkiliyor. MIT’nin sıralamadaki başarısı, teknolojinin gücüyle eğitimin birleştiğinde neler başarabileceğinin bir kanıtı.

Üçüncü sırada ise yine Amerika’nın gururu olan Harvard Üniversitesi var.

Üçüncü sırada ise yine Amerika’nın gururu olan Harvard Üniversitesi var.

Harvard, akademik başarı ve mezun kalitesi açısından dünyanın en prestijli kurumlarından biri olmayı sürdürüyor. Sadece Nobel ödüllü araştırmacılarıyla değil, aynı zamanda sanat, ekonomi, hukuk ve daha pek çok alandaki lider mezunlarıyla da adından söz ettiriyor.

Listede dördüncü sırada yer alan Cambridge Üniversitesi var.

Listede dördüncü sırada yer alan Cambridge Üniversitesi var.

Oxford’un İngiltere’deki ezeli rakibi olmasının ötesinde, kendi başına bir başarı hikayesi. Cambridge, disiplinler arası çalışmaları teşvik eden eğitim anlayışıyla bilimsel araştırmalara katkıda bulunuyor. Üniversitenin bu başarısı, özellikle doğa bilimleri, matematik ve mühendislik alanlarındaki üstün performansı sayesinde devam ediyor.

Beşinci sıradaki Stanford Üniversitesi, Amerika’nın batı kıyısındaki Silikon Vadisi’nin adeta kalbinde yer alıyor.

Beşinci sıradaki Stanford Üniversitesi, Amerika’nın batı kıyısındaki Silikon Vadisi’nin adeta kalbinde yer alıyor.

Stanford, girişimcilik ve teknoloji alanında lider olmasının yanı sıra sosyal bilimlerde de güçlü bir etki yaratıyor. Dünyanın en etkili şirketlerinden bazılarının kurucuları Stanford mezunu. Üniversite, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir yenilik merkezi.

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Altıncı sıraya baktığımızda, California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) dikkat çekiyor.

Altıncı sıraya baktığımızda, California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) dikkat çekiyor.

Küçük bir öğrenci nüfusuna sahip olmasına rağmen, bilim ve teknoloji alanındaki etkisi muazzam. Uzay araştırmalarından iklim değişikliği çalışmalarına kadar pek çok alanda önde gelen bir oyuncu olan Caltech, özellikle araştırma odaklı eğitim modeliyle fark yaratıyor.

Yedinci sırada, İngiltere’den bir diğer köklü kurum olan Imperial College London bulunuyor.

Yedinci sırada, İngiltere’den bir diğer köklü kurum olan Imperial College London bulunuyor.

Sağlık ve mühendislik alanında dünya çapında liderlik yapan Imperial, Londra’nın kalbinde yer alan kampüsüyle öğrenciler için uluslararası bir cazibe merkezi. Imperial, sadece akademik anlamda değil, mezunlarının endüstriye olan katkılarıyla da sıralamada üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.

Avrupa’dan listeye giren tek üniversite olan ETH Zürih, sekizinci sırada.

Avrupa’dan listeye giren tek üniversite olan ETH Zürih, sekizinci sırada.

İsviçre’nin bu prestijli teknik üniversitesi, özellikle mühendislik ve fen bilimlerinde öne çıkıyor. ETH Zürih, Einstein gibi isimlerin yetiştiği bir kurum olarak tarihe geçmiş durumda. Bugün de yenilikçi çalışmaları ve küresel iş birlikleriyle adından söz ettiriyor.

Dokuzuncu sırada, Amerika’nın sosyal bilimlerdeki güçlü temsilcisi Chicago Üniversitesi yer alıyor.

Dokuzuncu sırada, Amerika’nın sosyal bilimlerdeki güçlü temsilcisi Chicago Üniversitesi yer alıyor.

Felsefe, ekonomi ve siyaset bilimindeki çalışmalarıyla ünlenen Chicago Üniversitesi, düşünsel özgürlüğü teşvik eden bir eğitim anlayışını benimsiyor. Üniversite, yenilikçi fikirlerin doğduğu ve tartışıldığı bir merkez olma özelliğini koruyor.

İlk 10’un son sırasında ise Pennsylvania Üniversitesi bulunuyor.

İlk 10’un son sırasında ise Pennsylvania Üniversitesi bulunuyor.

Ivy League’in önemli üyelerinden biri olan bu üniversite, sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda güçlü mezun ağıyla da dikkat çekiyor. İş dünyasında etkili pek çok lider, Pennsylvania Üniversitesi’nden mezun.

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Tabii ki, Türkiye’den hangi üniversiteler sıralamaya girmiş, ona da bakalım!

Tabii ki, Türkiye’den hangi üniversiteler sıralamaya girmiş, ona da bakalım!

Özellikle Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi, dünya sıralamasında ilk 500’e girerek önemli bir başarı elde etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yıllardır hem yurtiçinde hem de yurtdışında akademik başarılarıyla tanınıyor ve bu yıl da ilk 600’de kendine yer bulmayı başardı.

Aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi de hem akademik özgürlüğüyle hem de mezunlarının başarısıyla bu yıl listeye girmeyi başardı.

Aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi de hem akademik özgürlüğüyle hem de mezunlarının başarısıyla bu yıl listeye girmeyi başardı.

Türkiye’den listeye girebilen bir diğer önemli isim ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) oldu. İTÜ, mühendislik ve teknoloji alanındaki köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Bilkent Üniversitesi, modern kampüsü ve uluslararası akademik çalışmalarıyla ilk 800’de yer almayı başardı.

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sabrina
sabrina
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