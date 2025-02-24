Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2025 Sıralaması Açıklandı!

İngiltere’nin en eski üniversitesi olan Oxford, yalnızca tarihi ve mimarisiyle değil, aynı zamanda bilim ve sanatın her alanında yaptığı çığır açıcı çalışmalarla dünya çapında liderliğini sürdürüyor. Bu başarı, Oxford’un sadece geçmişin mirasına yaslanmadığını, aynı zamanda geleceği şekillendiren bir eğitim modeli benimsediğini kanıtlıyor. Oxford, öğrencilere geniş bir akademik yelpaze sunarken, bilimsel araştırmalar için de dünyanın en güçlü altyapılarından birine sahip.