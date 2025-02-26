Eğitim İçin Doğru Ülkeyi Seçme Rehberi

Yurt dışında eğitim alırken sadece okul ücretlerini değil, konaklama, ulaşım ve günlük harcamaları da göz önünde bulundurmalısınız. Neyse ki, birçok ülkede öğrencilere çalışma imkânı sunuluyor. Örnek olarak, Kanada öğrencilere eğitimleri sırasında haftada 20 saate kadar kampüs içinde veya dışında çalışabilme imkanı sunuyor. Bu gibi fırsatları değerlendirerek hem geçiminizi sağlayabilir hem de geleceğiniz için değerli bir deneyim kazanabilirsiniz.