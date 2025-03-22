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22 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

22 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2025 - 00:16

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Defne Joy Foster'ın Eski Eşinden "Defne'den Sonrası" İtirafı!

1. Defne Joy Foster'ın Eski Eşinden "Defne'den Sonrası" İtirafı!

Defne Joy Foster, 2011 yılında hayatını kaybettiğinde İlker Yasin Solmaz ile evliydi henüz 2 yaşında da bir oğlu vardı. Defne Joy Foster'ın vefatının 8 ay sonra Beyza Dankal'la evlenip tepki çeken İlker Yasin Solmaz, Defne Joy Foster'ın ani ölümünden sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı.

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2. Ezhel'den Gündem Göndermeli Yeni Şarkı!

2. Ezhel'den Gündem Göndermeli Yeni Şarkı!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepkisini net bir şekilde sosyal medya hesabından gösteren ünlü rapçi Ezhel, gündeme bol göndermede bulunduğu 'Küçük Turco' isimli yepyeni bir şarkı çıkardı.

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3. Hayatını Kaybeden Ünlü Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti

3. Hayatını Kaybeden Ünlü Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti

Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav ne yazık ki geçtiğimiz gün kanserle mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz saatlerde önce AKM'de bir törenle uğurlanan sonra da cenazesi kaldırılan Osman Sınav'ı ünlü dostları yalnız bırakmadı.

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4. Diploma İsyanına Verdiği Tuhaf Cevapla Dikkat Çeken Sevda Türküsev'e Derici ve Mosso Had Bildirdi

4. Diploma İsyanına Verdiği Tuhaf Cevapla Dikkat Çeken Sevda Türküsev'e Derici ve Mosso Had Bildirdi

Melek Mosso'nun Ekrem İmamoğlu'nun diploma isyanına verdiği tepkiye tuhaf bir cevap veren Sevda Türküsev'e bizzat Melek Mosso ve İrem Derici had bildirdi.

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5. Kenan İmirzalıoğlu Ustasının Cenazesinde Gözyaşlarını Tutamadı

5. Kenan İmirzalıoğlu Ustasının Cenazesinde Gözyaşlarını Tutamadı

Ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu. Kenan İmirzalıoğlu, 'sektörde tek ustam' dediği hocasının cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

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6. Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yoncasından Bir Yaprak Daha Koptu!

6. Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yoncasından Bir Yaprak Daha Koptu!

Yeşilçam efsanesi, dünya güzeli Filiz Akın'ı ne yazık ki kaybettik. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören, üstüne zatürre ve enfeksiyon geçirip durumu ağırlaşan Filiz Akın 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

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7. "Oyuncu Olmadan Önce...": Hande Erçel'den Olay Açıklama!

7. "Oyuncu Olmadan Önce...": Hande Erçel'den Olay Açıklama!

Geçtiğimiz yıl üniversiteye, yarım bıraktığı güzel sanatlar eğitimine geri dönen Hande Erçel'den oyunculuğu bir kenara ayırdığı bomba bir açıklama geldi.

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8. Filiz Akın'dan Geriye Kalan Son Fotoğraf

8. Filiz Akın'dan Geriye Kalan Son Fotoğraf

82 yaşında hayatını kaybeden Filiz Akın'ın Instagram hesabından en son 15 Ocak'ta eşiyle yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

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9. Filiz Akın'a Dostlarından Son Veda

9. Filiz Akın'a Dostlarından Son Veda

Filiz Akın'ın vefat haberi bugün verilse de, dün hayatını kaybettiği ve vasiyeti üzerine cenazesinin yalnızca ailesinin katılımıyla gerçekleştiği ortaya çıktı. 

Ünlü isimler Yeşilçam efsanesine son vedalarını sosyal medya hesaplarından etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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