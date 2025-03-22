22 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Defne Joy Foster'ın Eski Eşinden "Defne'den Sonrası" İtirafı!
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2. Ezhel'den Gündem Göndermeli Yeni Şarkı!
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4. Diploma İsyanına Verdiği Tuhaf Cevapla Dikkat Çeken Sevda Türküsev'e Derici ve Mosso Had Bildirdi
5. Kenan İmirzalıoğlu Ustasının Cenazesinde Gözyaşlarını Tutamadı
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6. Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yoncasından Bir Yaprak Daha Koptu!
7. "Oyuncu Olmadan Önce...": Hande Erçel'den Olay Açıklama!
8. Filiz Akın'dan Geriye Kalan Son Fotoğraf
9. Filiz Akın'a Dostlarından Son Veda
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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