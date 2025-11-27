Sen ve Jimin arasında derin, narin ve romantik bir aşk olurdu. Jimin hem duygusal hem de ince ruhlu bir karakter olduğundan sana sevildiğini her fırsatta hissettirir. Onun sıcaklığı, senin ise içtenliğin bu ilişkiyi adeta bir şiir haline getirir. Jimin, partnerine karşı oldukça düşünceli ve naziktir. Etrafındaki herkesin kendini iyi hissetmesi için gösterdiği çaba, ilişkide sana çok daha yoğun şekilde yansır. Sen ise ona duygusal güven veren bir liman olursun. Aranızdaki bağ hem fiziksel hem ruhsal olarak çok güçlü olur. Bazen Jimin’in hassas yapısı iniş çıkışlara neden olabilir. Böyle dönemlerde ona anlayış göstermen gerekir. Fakat aynı empatiyi o da fazlasıyla geri verir. Bu ilişki, sevginin en romantik hâlini yaşatan bir beraberlik olurdu.