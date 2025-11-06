onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hande Yener'in En Büyük Hiti Senin Oylarınla Seçilecek!

etiket Hande Yener'in En Büyük Hiti Senin Oylarınla Seçilecek!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.11.2025 - 22:01

Pop müziğin kraliçesi Hande Yener yıllardır hayatımıza hit üstüne hit kattı… Peki sence onun en büyük hiti hangisi? 'Kırmızı' mı, 'Romeo' mu, yoksa 'Aşkın Ateşi' mi? Bu efsane şarkılar arasında seçim yapmak zor ama zevkli! Oyunu kullan, favorini seç ve Hande’nin en büyük hitini hep birlikte belirleyelim. Hadi, bu müzik yarışında senin de sözün olsun!

Unutma, sadece tek bir seçim hakkın var!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın