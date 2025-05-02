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Hakan Ural'dan Neşe Karaböcek'in Yeğeni Nur Düzgit'e Ateş Püskürten Sözler!

Hakan Ural'dan Neşe Karaböcek'in Yeğeni Nur Düzgit'e Ateş Püskürten Sözler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.05.2025 - 17:06

Neşe Karaböcek’in “Kardeşimi affetmedim” açıklamasının ardından Gülden Karaböcek’in kızı Nur Düzgit sessizliğini bozmuştu. Annesini savunan açıklamalarıyla dikkat çeken Nur Düzgit’e ise Hakan Ural’dan sert bir çıkış geldi. 

Ural, canlı yayında “Sen teyzene minnet et! Ya yaşadıklarını detaylarıyla anlatsaydı ne olurdu?” diyerek tepki gösterdi. Ural’ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu. 

İşte olaylı Karaböcek küslüğünün perde arkası…

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Niyet, Sildim Seni Kalbimden, Kulakların Çınlasın gibi pek çok sevilen şarkısıyla 70’lerden bugüne gönlümüzde taht kurmuş, arabeskin kraliçesi Neşe Karaböcek, müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da her zaman merak konusu oldu.

Niyet, Sildim Seni Kalbimden, Kulakların Çınlasın gibi pek çok sevilen şarkısıyla 70’lerden bugüne gönlümüzde taht kurmuş, arabeskin kraliçesi Neşe Karaböcek, müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da her zaman merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde “İşte Benim Masalım” isimli bir otobiyografi yayımlayan Neşe Karaböcek, kitabında hem sanat yolculuğunu hem de hayatının kırılma noktalarını anlattı.

Kitapla birlikte tekrar gündeme gelen en çarpıcı detaylardan biri ise kardeşi Gülden Karaböcek’le olan yıllardır süren küslüğüydü. Yıllar önce yaşanan bir aile dramı, hala kapanmamış bir yara olarak duruyor.

Kitabın tanıtım toplantısında muhabirlerin “Kız kardeşinizi affettiniz mi?” sorusuna net bir şekilde “Yok, affetmedim” cevabını veren Karaböcek, geçmişteki olaylara da üstü kapalı değinmişti.

Kitabın tanıtım toplantısında muhabirlerin “Kız kardeşinizi affettiniz mi?” sorusuna net bir şekilde “Yok, affetmedim” cevabını veren Karaböcek, geçmişteki olaylara da üstü kapalı değinmişti.

Bilmeyeniniz varsa hemen kısa bir özet geçelim. Neşe Karaböcek'in o dönemki eşi Atilla Alpsakarya’dan boşandıktan sonra, kız kardeşi Gülden’in bu isimle evlenmesi onların arasındaki bağları kopardı.

Bu olay nedeniyle “eniştesiyle evlenen kardeş” olarak anılan Gülden Karaböcek ise o dönem müzik kariyerinde yükselişe geçmişti. Neşe Karaböcek’in bu açıklamalarından sonra ise kamuoyunun merakla beklediği karşı çıkış Gülden Karaböcek’ten değil, kızı Nur Düzgit’ten geldi.

Nur Düzgit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti:

Nur Düzgit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti:

“Ben Gülden Karaböcek’in kızıyım. Neşe Hanım’ın çıkardığı kitapla ilgili yorum yapmak istiyorum. İçinde yazılanların hiçbiri gerçek değildir. İki taraf da çok şey yaşadı. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Hepimizin çocukları, torunları var. Ben artık bu sayfanın kapanmasını istiyorum. Umarım bu kitap yeni bir başlangıç olur. Herkesin yolu açık olsun.”

Ancak bu açıklama kimileri tarafından tepki çekti. Eleştirilerin en serti ise Hakan Ural’dan geldi.

Ural, “Neyse O” programında Düzgit’in açıklamasına adeta ateş püskürdü.

Ural, “Neyse O” programında Düzgit’in açıklamasına adeta ateş püskürdü.

Canlı yayında “Sen teyzene minnet et” diyen Ural, açıklamalarına şöyle devam etti:

“O kadar şanslısın ki. Bu kadar asil bir teyzen var. Neden? Çünkü şahidim o dönem Neşe hanımın yaşadıklarına. Hepsini biliyorum. Bu olaydan kitapta sadece iki sayfada bahsediyor. Nur’cum sana soruyorum. Bir kere bu ailenin öncü gemisi Neşe Karaböcek. Senin annen Gülden hanım da Neşe Karaböcek'in şemsiyesinin altında tanındı. Neşe Hanım çıkıp ya ayrıntılarla anlatsaydı? Herkes meraktan ölüyor. Asla değinmedi röportajında. Sadece “Affetmedim” dedi. Sen teyzene minnet et. Neşe Hanım “Yaşadığım aldatmanın ayrıntılarının kitabını çıkarıyorum” dese her yerde konuşulurdu bütün magazinler manşetten verirdi. Öyle asil teyzen var konuşmuyor detay vermiyorlar her şeye rağmen. Neşe Hanım soyadına büyük emek vermiş. Nezaketen bir kitap tanıtımında ettiği bir cümlenin bile bu kadar popülerlik yaratmışken sen hala onun soyadınla irintili olduğun için haber oluyorsun. Sen normalde yırtınsan niye mikrofon tutsunlar ki sana? Senin buralara çıkman bile Neşe Hanım sayesinde. Çünkü merak konusu oldu Neşe Hanımın yeğenine ne diyeceği. Kimsenin dolduruluşuna gelme. Teyzene gizliden mesaj at “Teyzecim kıymetini bin kere daha anladım. Annemle olan talihsiz konuyu üstüne gelinmesine rağmen böyle geçiştirmen senle gurur duyuyorum” de. dedi”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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