Hakan Ural'dan Neşe Karaböcek'in Yeğeni Nur Düzgit'e Ateş Püskürten Sözler!

Canlı yayında “Sen teyzene minnet et” diyen Ural, açıklamalarına şöyle devam etti:

“O kadar şanslısın ki. Bu kadar asil bir teyzen var. Neden? Çünkü şahidim o dönem Neşe hanımın yaşadıklarına. Hepsini biliyorum. Bu olaydan kitapta sadece iki sayfada bahsediyor. Nur’cum sana soruyorum. Bir kere bu ailenin öncü gemisi Neşe Karaböcek. Senin annen Gülden hanım da Neşe Karaböcek'in şemsiyesinin altında tanındı. Neşe Hanım çıkıp ya ayrıntılarla anlatsaydı? Herkes meraktan ölüyor. Asla değinmedi röportajında. Sadece “Affetmedim” dedi. Sen teyzene minnet et. Neşe Hanım “Yaşadığım aldatmanın ayrıntılarının kitabını çıkarıyorum” dese her yerde konuşulurdu bütün magazinler manşetten verirdi. Öyle asil teyzen var konuşmuyor detay vermiyorlar her şeye rağmen. Neşe Hanım soyadına büyük emek vermiş. Nezaketen bir kitap tanıtımında ettiği bir cümlenin bile bu kadar popülerlik yaratmışken sen hala onun soyadınla irintili olduğun için haber oluyorsun. Sen normalde yırtınsan niye mikrofon tutsunlar ki sana? Senin buralara çıkman bile Neşe Hanım sayesinde. Çünkü merak konusu oldu Neşe Hanımın yeğenine ne diyeceği. Kimsenin dolduruluşuna gelme. Teyzene gizliden mesaj at “Teyzecim kıymetini bin kere daha anladım. Annemle olan talihsiz konuyu üstüne gelinmesine rağmen böyle geçiştirmen senle gurur duyuyorum” de. dedi”