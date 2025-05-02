Hakan Ural'dan Neşe Karaböcek'in Yeğeni Nur Düzgit'e Ateş Püskürten Sözler!

“Ben Gülden Karaböcek’in kızıyım. Neşe Hanım’ın çıkardığı kitapla ilgili yorum yapmak istiyorum. İçinde yazılanların hiçbiri gerçek değildir. İki taraf da çok şey yaşadı. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Hepimizin çocukları, torunları var. Ben artık bu sayfanın kapanmasını istiyorum. Umarım bu kitap yeni bir başlangıç olur. Herkesin yolu açık olsun.”

Ancak bu açıklama kimileri tarafından tepki çekti. Eleştirilerin en serti ise Hakan Ural’dan geldi.