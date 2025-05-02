Hakan Ural'dan Neşe Karaböcek'in Yeğeni Nur Düzgit'e Ateş Püskürten Sözler!
Neşe Karaböcek’in “Kardeşimi affetmedim” açıklamasının ardından Gülden Karaböcek’in kızı Nur Düzgit sessizliğini bozmuştu. Annesini savunan açıklamalarıyla dikkat çeken Nur Düzgit’e ise Hakan Ural’dan sert bir çıkış geldi.
Ural, canlı yayında “Sen teyzene minnet et! Ya yaşadıklarını detaylarıyla anlatsaydı ne olurdu?” diyerek tepki gösterdi. Ural’ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
İşte olaylı Karaböcek küslüğünün perde arkası…
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Niyet, Sildim Seni Kalbimden, Kulakların Çınlasın gibi pek çok sevilen şarkısıyla 70’lerden bugüne gönlümüzde taht kurmuş, arabeskin kraliçesi Neşe Karaböcek, müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da her zaman merak konusu oldu.
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Kitabın tanıtım toplantısında muhabirlerin “Kız kardeşinizi affettiniz mi?” sorusuna net bir şekilde “Yok, affetmedim” cevabını veren Karaböcek, geçmişteki olaylara da üstü kapalı değinmişti.
Nur Düzgit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti:
Ural, “Neyse O” programında Düzgit’in açıklamasına adeta ateş püskürdü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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