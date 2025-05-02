Uyurken Elleri ve Ayakları Yanmış: Eski Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu Hastanelik Oldu!
2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu hastanelik oldu. Hastanede yaptığı paylaşımla elektrik sobasının alev aldığını, ellerinin ve ayaklarının yandığını açıkladı. Yatakta yatarken çıkan yangından mucizevi şekilde kurtulduğunu belirten Kuyucuoğlu, “Bu yıl bir yanmadığım kalmıştı, o da oldu çok şükür” diyerek takipçileriyle hastanedeki son halini paylaştı.
İşte detaylar...
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Güzel olduğu kadar çalkantılı bir hayatı olan Senem Kuyucuoğlu, 2009 yılında Türkiye Güzeli seçilerek modellik kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı.
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Exxen’de yayınlanan Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis X-TRA programında hayatının karanlık yönlerini açık açık anlatmıştı.
Uzun süredir gözlerden uzak kalan Kuyucuoğlu, bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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