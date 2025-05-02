Uyurken Elleri ve Ayakları Yanmış: Eski Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu Hastanelik Oldu!

Ancak o dönem sadece güzelliğiyle değil, özel hayatı ve medyada yer alan sansasyonel haberlerle de sık sık konuşulmuştu. Cinsel yönelimiyle ilgili yaptığı cesur açıklamalar, sevgilisiyle verdiği pozlar ve toplumsal önyargılara karşı duruşu uzun süre gündemde kalmıştı.

Tenisçi Yasemin Ada Börü ile yaşadığı ilişki, öncesinde ise sevgilisi Medis Mir’le olan birlikteliği sosyal medyada çok konuşulmuştu.