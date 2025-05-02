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Uyurken Elleri ve Ayakları Yanmış: Eski Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu Hastanelik Oldu!

Uyurken Elleri ve Ayakları Yanmış: Eski Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu Hastanelik Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.05.2025 - 16:04

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu hastanelik oldu. Hastanede yaptığı paylaşımla elektrik sobasının alev aldığını, ellerinin ve ayaklarının yandığını açıkladı. Yatakta yatarken çıkan yangından mucizevi şekilde kurtulduğunu belirten Kuyucuoğlu, “Bu yıl bir yanmadığım kalmıştı, o da oldu çok şükür” diyerek takipçileriyle hastanedeki son halini paylaştı.  

İşte detaylar...

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Güzel olduğu kadar çalkantılı bir hayatı olan Senem Kuyucuoğlu, 2009 yılında Türkiye Güzeli seçilerek modellik kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı.

Güzel olduğu kadar çalkantılı bir hayatı olan Senem Kuyucuoğlu, 2009 yılında Türkiye Güzeli seçilerek modellik kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı.

Ancak o dönem sadece güzelliğiyle değil, özel hayatı ve medyada yer alan sansasyonel haberlerle de sık sık konuşulmuştu. Cinsel yönelimiyle ilgili yaptığı cesur açıklamalar, sevgilisiyle verdiği pozlar ve toplumsal önyargılara karşı duruşu uzun süre gündemde kalmıştı. 

Tenisçi Yasemin Ada Börü ile yaşadığı ilişki, öncesinde ise sevgilisi Medis Mir’le olan birlikteliği sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Exxen’de yayınlanan Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis X-TRA programında hayatının karanlık yönlerini açık açık anlatmıştı.

Exxen’de yayınlanan Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis X-TRA programında hayatının karanlık yönlerini açık açık anlatmıştı.

Çocukluk travmalarından, ailesiyle yaşadığı kopukluklara; bağımlılık sürecinden yaşadığı dışlanmalara kadar her şeyi detaylıca dile getirmişti. O programda söylediği “Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı” sözleri hala akıllarda.

“İçimde babama karşı inanılmaz bir öfke vardı” diyen Kuyucuoğlu, geçmişte kendine zarar verdiğini de çekinmeden anlatmıştı: “Kafamı duvarlara vuruyor, bileklerimi tel tokalarla kesiyordum. Kendi canımı yakıyordum çünkü anlatamadığım şeyler vardı.”

Açıklamalarının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Uzun süredir gözlerden uzak kalan Kuyucuoğlu, bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi.

Uzun süredir gözlerden uzak kalan Kuyucuoğlu, bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi.

Uykusunda elektrik sobasının alev aldığını ve mucize eseri uyandığını söyleyen eski Türkiye güzeli, sosyal medya hesabından şu sözlerle durumu anlattı:

“Bu yıl bir yanmadığım kalmıştı o da oldu çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş. O saatte uyanmam mucize. Kesin annemin parmağı var. 5 yıllık çile çektim, kaç ayda üstümden alamadığınız kem gözleriniz var ya… hıh ona girsin bu foto!”

Kuyucuoğlu’nun paylaşımında ellerinden ve ayaklarından ciddi şekilde yaralandığı görüldü.

Kendisine geçmiş olsun diliyoruz ❤️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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