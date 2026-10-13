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Gazeteci Serap Belovacıklı Hakkında Sosyal Medya Paylaşımı Sebebiyle Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Serap Belovacıklı Hakkında Sosyal Medya Paylaşımı Sebebiyle Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 14:49
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, TCK 216/2 kapsamında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Gazeteci Serap Belovacıklı hakkında soruşturma açıldı.

Gazeteci Serap Belovacıklı hakkında soruşturma açıldı.

Geçtiğimiz hafta Bakan Mahinur Göktaş hakkındaki iddialarının doğru olmadığı ortaya çıkan Ümit Özlale’nin eşi gazeteci Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı. İddialar sonrasında sosyal medyada kendisine yorum yapan bir kullanıcıya “Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan. Hepinizin parasıyla defa (sefa) sürsünler, sığır sürüsü” cevabı vermişti. 

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, TCK 216/2 kapsamında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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