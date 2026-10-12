article/comments
article/share
Haberler
Gündem
PKK'nın Silahları Uçurumdan Attığı Anlar Ortaya Çıktı

PKK'nın Silahları Uçurumdan Attığı Anlar Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 15:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarını boşalttı. O anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videoda silahların uçurumdan atıldığı ve yakıldığı görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PKK'nın silahları uçurumdan attığı anlar:

PKK, Kuzey Irak'ta 4 barınma alanını boşalttı. Silahların uçurumdan atıldığı görüldü.

PKK, Kuzey Irak'ta 4 barınma alanını boşalttı. Silahların uçurumdan atıldığı görüldü.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme yaşandı. 

Güvenlik kaynaklarından PKK'nın 4 kamp alanını boşalttığına dair yazılı açıklama yapıldı.

'Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Kürt-Türk kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir' denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin bir parçası olarak, ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltılmıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında, yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın