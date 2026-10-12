PKK'nın Silahları Uçurumdan Attığı Anlar Ortaya Çıktı
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Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarını boşalttı. O anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videoda silahların uçurumdan atıldığı ve yakıldığı görüldü.
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PKK'nın silahları uçurumdan attığı anlar:
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PKK, Kuzey Irak'ta 4 barınma alanını boşalttı. Silahların uçurumdan atıldığı görüldü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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