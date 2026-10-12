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Terörsüz Türkiye Sürecinde Yeni Gelişme! PKK 4 Kampı Boşalttı

Terörsüz Türkiye Sürecinde Yeni Gelişme! PKK 4 Kampı Boşalttı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 14:12
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Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme yaşandı. PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı.

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Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme. PKK 4 barınma alanını boşalttı.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme. PKK 4 barınma alanını boşalttı.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme yaşandı. doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde yürütülen kararlı mücadele sahada sonuç vermeye devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre, PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesindeki 4 ana barınma alanını tamamen boşalttı.

Sınır ötesindeki operasyonel baskı ve yürütülen süreç neticesinde örgütün, Metina alanı Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli kritik mağaraları 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla terk ettiği öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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