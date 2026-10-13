Özgür Özel'den, AK Parti'ye Geçen Cemil Tugay'a Tepki: "Bu El Kırılaydı O Namussuzu Aday Yapmayaydı"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ak Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında konuştu. Partililere konuşan Özgür Özel 'Öz eleştiri yapacak mısın diyorlar. Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Özgür Özel'in Cemil Tugay hakkındaki açıklamaları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın