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Yaşam
16 Yaşındaki Genç Yatak Odasında Kurduğu Havlu Markasıyla Dev Ciroya Ulaştı

16 Yaşındaki Genç Yatak Odasında Kurduğu Havlu Markasıyla Dev Ciroya Ulaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 12:31
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Essex'te yaşayan 16 yaşındaki Harrison Nott, 13 yaşındayken sıcak havalarda kendine uygun bir serinletici havlu bulamayınca kendi ürününü geliştirmeye karar verdi. Yatak odasında başlayan girişim bugün 750 bin sterlinin (yaklaşık 49 milyon TL) üzerinde ciroya ulaştı. Genç girişimci, GCSE sınavlarını bitirdikten sonra kolej yerine işine odaklanmayı seçti. Eski futbolcu Rio Ferdinand da markaya destek veriyor.

Kaynak: LADbible

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Yatak odası paketlerle dolunca stoklar iki gün içinde tükendi

Yatak odası paketlerle dolunca stoklar iki gün içinde tükendi

Harrison Nott'ın girişimi 2023'te, kendi yatak odasında şekillendi. Yaz sıcağında kullanabileceği bir serinletici havlu arayan genç, 13 yaşındayken piyasada işine yarayacak bir ürün bulamadı. Boşluğu fark edince terin ve nemin buharlaşmasıyla serinlik sağlamayı hedefleyen kendi havlusunu geliştirdi. Ürünlerini bugün TikTok Shop ve Shopify gibi çevrimiçi platformlardan satıyor.

Haberdeki rakamlara göre bu yıl 80 bini aşkın satış yapıldı. Aylık ortalama ciro ise 62 bin 500 sterlin (yaklaşık 4 milyon TL) düzeyinde. Ancak yol hiç de pürüzsüz değildi. Stoklar yalnızca iki gün içinde tükendi. Nott ön sipariş sistemini açtı ama iptal edilecek siparişlerin işi tehlikeye atabileceğini görünce bu uygulamayı kapattı. TikTok Shop'taki ön sipariş sorunları yüzünden de birkaç ay boyunca satış yapamadı.

Taklitçiler de fırsatı kaçırmadı. Genç girişimcinin fikrinden yola çıkan bir marka, 20 bin sipariş toplamayı başardı. Üstelik 750 bin sterlinin üzerindeki rakam kâr değil, ciro. Reklam kampanyaları ve ortaklık komisyonları gelirin önemli bir bölümünü götürdüğü için şirket henüz net kâra geçemedi.

Los Angeles'a davet edildi, James Corden ve Javier Hernández ile tanıştı

Los Angeles'a davet edildi, James Corden ve Javier Hernández ile tanıştı

İşin dönüm noktası, Alibaba.com'un düzenlediği bir girişim yarışması oldu. Dünyanın dört bir yanından 15 bin girişimcinin katıldığı yarışmayı kazanan Nott, 150 bin sterlinlik (yaklaşık 9,8 milyon TL) ödülün sahibi oldu. Eski futbolcu Rio Ferdinand da genci GCSE sınavlarının yoğun günlerinde fark etti, telefon numarasını aldı ve markaya destek vermeye başladı.

Ardından Los Angeles yolu göründü. ABD'ye davet edilen genç girişimci, ürününü tanıttığı bu yolculukta aktör ve sunucu James Corden ile eski Manchester United oyuncusu Javier Hernández'le bir araya geldi.

Nott, GCSE sınavlarını tamamladıktan sonra kolej yerine tam zamanlı olarak işine odaklanmayı seçti. Kısa vadede kâra geçmeyi planlıyor ve büyük hedefleri olduğunu söylüyor. Şu an banka hesabında nakit görünmese de elinde ciddi miktarda stok ve varlık bulunduğunu belirten genç girişimci, işler yolunda giderse en azından başa baş noktasına ulaşmayı umuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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