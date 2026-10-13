16 Yaşındaki Genç Yatak Odasında Kurduğu Havlu Markasıyla Dev Ciroya Ulaştı
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Essex'te yaşayan 16 yaşındaki Harrison Nott, 13 yaşındayken sıcak havalarda kendine uygun bir serinletici havlu bulamayınca kendi ürününü geliştirmeye karar verdi. Yatak odasında başlayan girişim bugün 750 bin sterlinin (yaklaşık 49 milyon TL) üzerinde ciroya ulaştı. Genç girişimci, GCSE sınavlarını bitirdikten sonra kolej yerine işine odaklanmayı seçti. Eski futbolcu Rio Ferdinand da markaya destek veriyor.
Kaynak: LADbible
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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