16 Yaşındaki Genç Yatak Odasında Kurduğu Havlu Markasıyla Dev Ciroya Ulaştı

Harrison Nott'ın girişimi 2023'te, kendi yatak odasında şekillendi. Yaz sıcağında kullanabileceği bir serinletici havlu arayan genç, 13 yaşındayken piyasada işine yarayacak bir ürün bulamadı. Boşluğu fark edince terin ve nemin buharlaşmasıyla serinlik sağlamayı hedefleyen kendi havlusunu geliştirdi. Ürünlerini bugün TikTok Shop ve Shopify gibi çevrimiçi platformlardan satıyor.

Haberdeki rakamlara göre bu yıl 80 bini aşkın satış yapıldı. Aylık ortalama ciro ise 62 bin 500 sterlin (yaklaşık 4 milyon TL) düzeyinde. Ancak yol hiç de pürüzsüz değildi. Stoklar yalnızca iki gün içinde tükendi. Nott ön sipariş sistemini açtı ama iptal edilecek siparişlerin işi tehlikeye atabileceğini görünce bu uygulamayı kapattı. TikTok Shop'taki ön sipariş sorunları yüzünden de birkaç ay boyunca satış yapamadı.

Taklitçiler de fırsatı kaçırmadı. Genç girişimcinin fikrinden yola çıkan bir marka, 20 bin sipariş toplamayı başardı. Üstelik 750 bin sterlinin üzerindeki rakam kâr değil, ciro. Reklam kampanyaları ve ortaklık komisyonları gelirin önemli bir bölümünü götürdüğü için şirket henüz net kâra geçemedi.