Sigaranın Nasıl Satılacağı Belli Oldu: QR Kodla Sadece Yaşa Bakılacak, Kişisel Bilgi Paylaşılmayacak

Kişisel veri tarafı, haberdeki en dikkat çeken ayrıntı. Satıcıya alıcının adı, soyadı, doğum tarihi ya da başka bir bilgisi aktarılmayacak; ekranda 'sadece onay' görünecek. Yani kasadaki kişi, karşısındakinin kaç yaşında olduğunu bile bilmeden satışı yapıp yapmayacağına karar verebilecek.

Market, bakkal ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında 18 yaş kontrolünün yanında günlük tütün ürünü alım miktarlarının da denetleneceği belirtiliyor. Bu, daha önce Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 'TC kimlik numarası şartı olacak' sözleriyle gündeme gelen düzenlemenin, mahremiyeti gözeten bir yöntemle nasıl uygulanabileceğine dair ilk somut tablo olarak okunuyor.