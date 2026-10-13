Sigaranın Nasıl Satılacağı Belli Oldu: QR Kodla Sadece Yaşa Bakılacak, Kişisel Bilgi Paylaşılmayacak
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Sağlık Bakanlığı ile AK Parti Grup Başkanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, tütün ürünü satışında 18 yaş sınırı QR kodla elektronik olarak doğrulanacak. Alıcı telefonundaki kodu okuttuğunda sistem yalnızca kişinin 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösterecek; satıcı ad, soyad ya da doğum tarihi görmeyecek. Market, bakkal ve büfelerin yanı sıra internet satışlarını da kapsaması düşünülen sistem için bir yıllık uyum süresi öngörülüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Yeni Şafak
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Alıcı telefonundaki QR kodu okutacak, sistem T.C. kimlik numarasıyla eşleştirip yaşı kontrol edecek.
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Satıcının ekranında ad, soyad ya da doğum tarihi değil, yalnızca bir onay çıkacak.
Model Japonya ve Güney Kore'deki uygulamalardan esinleniyor, internet satışları da kapsama giriyor.
Taslağın gerekçesi rakamlarda: 13-15 yaş grubundaki sigara içen öğrencilerin yüzde 73,3'ü sigarayı kolayca alabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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