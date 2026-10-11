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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sigara Satışı Düzenlemesine Yeni Açıklama: "Vatandaşlarımız Müsterih Olsun"

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sigara Satışı Düzenlemesine Yeni Açıklama: "Vatandaşlarımız Müsterih Olsun"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 22:29
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına getirilmesi planlanan düzenlemeyle ilgili yükselen soru işaretlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Memişoğlu, vatandaşlara seslenerek düzenlemenin asıl önceliğinin hangi kesimi korumak olduğunu açıkladı. Bakanlığın yeni kanun taslağında değerlendirdiği seçenekler arasında kişisel verilerin korunmasına yönelik bir hassasiyet de dikkat çekiyor.

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Memişoğlu, çocukların korunmasını öncelik olarak açıkladı.

Memişoğlu, çocukların korunmasını öncelik olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına yönelik düzenlemeye dair sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Memişoğlu, daha önce TRT Haber'de sigara satışında TC kimlik numarası şartı getirileceğini ve ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacaklarını duyurmuştu. Bakan, 'Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır' başlığıyla yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinin bıraktığı tahribatın sadece bireysel bir tercih değil toplumun taşıdığı ortak bir yük olduğunu belirterek, düzenlemeyle ilgili soru işaretlerine şu sözlerle yanıt verdi:

'Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz.'

Bakan, temiz hava hakkına vurgu yaptı.

Bakan, temiz hava hakkına vurgu yaptı.

Sigara içmeyen milyonlarca yurttaşın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi bildiklerini vurgulayan Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. Amaçlarının, başta gençler olmak üzere toplumu tütünün yıkıcı etkilerinden korumak ve daha sağlıklı, daha rahat nefes alabilen bir Türkiye inşa etmek olduğunu belirten Bakan, paylaşımını 'Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir' ifadesiyle tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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