Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sigara Satışı Düzenlemesine Yeni Açıklama: "Vatandaşlarımız Müsterih Olsun"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına yönelik düzenlemeye dair sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Memişoğlu, daha önce TRT Haber'de sigara satışında TC kimlik numarası şartı getirileceğini ve ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacaklarını duyurmuştu. Bakan, 'Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır' başlığıyla yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinin bıraktığı tahribatın sadece bireysel bir tercih değil toplumun taşıdığı ortak bir yük olduğunu belirterek, düzenlemeyle ilgili soru işaretlerine şu sözlerle yanıt verdi:

'Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz.'