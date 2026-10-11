Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sigara Satışı Düzenlemesine Yeni Açıklama: "Vatandaşlarımız Müsterih Olsun"
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına getirilmesi planlanan düzenlemeyle ilgili yükselen soru işaretlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Memişoğlu, vatandaşlara seslenerek düzenlemenin asıl önceliğinin hangi kesimi korumak olduğunu açıkladı. Bakanlığın yeni kanun taslağında değerlendirdiği seçenekler arasında kişisel verilerin korunmasına yönelik bir hassasiyet de dikkat çekiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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