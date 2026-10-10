article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sigarada Yeni Dönem: Kimlik Şartı Geliyor

Sigarada Yeni Dönem: Kimlik Şartı Geliyor

Sağlık Bakanlığı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 13:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sigara alışverişinde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünlerinin satışında kimlik numarası şartı getirileceğini duyurdu. Düzenlemeyi içeren kanun teklifinin birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulması planlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakan Memişoğlu: "Sigara satışında TC kimlik numarası şartı olacak."

Bakan Memişoğlu: "Sigara satışında TC kimlik numarası şartı olacak."

Memişoğlu, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında sağlık alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Programda tütünle mücadele başlığına da değinen Bakan, satış noktalarına yönelik planı açık sözlerle duyurdu: 'Sigara satışında TC kimlik numarası şartı olacak. İlgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız.'

Bakanlığın tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede kararlı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik ibrazının zorunlu hale getirileceğini ve sahadaki denetimlerin de artırılacağını kaydetti. Teklifin yasalaşması halinde sigara almak isteyen herkesin, satış noktasında kimlik bilgisini paylaşması gerekecek.

Türkiye'de 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışı zaten yasak. Ancak bu yasağın büfede, markette ya da tekel bayisinde ne kadar uygulandığı uzun süredir tartışma konusu. Kimlik numarası şartının, satış anındaki yaş kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Kimlik şartı, son haftalarda gündeme gelen sert tütün düzenlemelerinin üzerine geliyor.

Kimlik şartı, son haftalarda gündeme gelen sert tütün düzenlemelerinin üzerine geliyor.

Bakanlık cephesinde tütünle ilgili tek gündem bu değil. Eylül ayında Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder'in AA'ya aktardığı taslağa göre, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışının ömür boyu yasaklanması, 2040'tan sonra ise tütün üretimi ve satışının tamamen sona erdirilmesi planlanıyor. Aynı taslakta lokantaların açık alanlarında da sigara içilmesinin yasaklanması ve ince 'slim' sigaraların raflardan kaldırılması gibi maddeler de yer alıyordu.

Düzenlemelerin arka planında ağır bir tablo var. AA'nın derlediği verilere göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 125 bin kişi tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Satılan sigara miktarı da 2012'deki 4,5 milyar paketten 2025'te yaklaşık 8 milyar pakete çıktı.

Memişoğlu'nun açıkladığı kimlik şartının bu kapsamlı paketin içinde mi yer alacağı, yoksa ayrı bir teklif olarak mı Meclis'e geleceği henüz netlik kazanmadı. Uygulamanın hangi tarihte başlayacağı, kimlik numarasının satış sırasında nasıl kaydedileceği ve kurala uymayan satıcılara hangi yaptırımların uygulanacağı da teklif TBMM'ye sunulduğunda belli olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın