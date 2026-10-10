Sigarada Yeni Dönem: Kimlik Şartı Geliyor

Bakanlık cephesinde tütünle ilgili tek gündem bu değil. Eylül ayında Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder'in AA'ya aktardığı taslağa göre, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışının ömür boyu yasaklanması, 2040'tan sonra ise tütün üretimi ve satışının tamamen sona erdirilmesi planlanıyor. Aynı taslakta lokantaların açık alanlarında da sigara içilmesinin yasaklanması ve ince 'slim' sigaraların raflardan kaldırılması gibi maddeler de yer alıyordu.

Düzenlemelerin arka planında ağır bir tablo var. AA'nın derlediği verilere göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 125 bin kişi tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Satılan sigara miktarı da 2012'deki 4,5 milyar paketten 2025'te yaklaşık 8 milyar pakete çıktı.

Memişoğlu'nun açıkladığı kimlik şartının bu kapsamlı paketin içinde mi yer alacağı, yoksa ayrı bir teklif olarak mı Meclis'e geleceği henüz netlik kazanmadı. Uygulamanın hangi tarihte başlayacağı, kimlik numarasının satış sırasında nasıl kaydedileceği ve kurala uymayan satıcılara hangi yaptırımların uygulanacağı da teklif TBMM'ye sunulduğunda belli olacak.